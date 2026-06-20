女優・平愛梨が、サッカーＷ杯北中米３カ国大会大会の日本代表を応援するため、現地入りしたことを報告した。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコのモンテレイで、チュニジア代表と１次リーグＦ組第２戦を戦う。

２０日（日本時間）、ＳＮＳを更新し、「Ｉ ｃａｍｅ ｔｏ ｓｅｅ ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｖｉｅｗ」（『最高の景色』を見るために来ました）とＦＩＦＡワールドカップのキャップをかぶった写真を投稿。「＃私は元気です」とメッセージも添えた。

２４時間で投稿が消えるストーリーズでは、「バンビーノが選んだ帽子♥」「空港で声かけてくれた方！！ ありがとうございました あのまま真っ直ぐ言ってたら 辿り着かなかった」と長男（８）が選んでくれたキャップであること、また、空港で迷っていたのか、声をかけてくれた人に感謝を伝えた。

平愛梨の夫・長友佑都は５大会連続でＷ杯代表に選出されている。夫妻には４人の子供（すべて男児）がいる。

今回の投稿には「最高のサポーター！」「最高のメンター」「全力で応援してます！」「長友さんも心強いと思います」「ブラボー聞きたい」など多くの声が届いている。