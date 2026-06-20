長濱ねる、バッサリカットで雰囲気ガラリ「ショート良すぎ」「別人級」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の長濱ねるが20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道「結構バッサリいってる」別人級ショートヘア
長濱は「髪を切った！」と投稿。肩下までの長さがあったヘアスタイルから、肩上までの長さまで大胆にカットされた新しいヘアスタイルを披露している。
長濱のイメージチェンジに、ファンからは「結構バッサリいってる！」「似合ってる」「雰囲気変わる」「別人級」「ショート良すぎ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「結構バッサリいってる」別人級ショートヘア
◆長濱ねる、ショートにイメチェン
長濱は「髪を切った！」と投稿。肩下までの長さがあったヘアスタイルから、肩上までの長さまで大胆にカットされた新しいヘアスタイルを披露している。
◆長濱ねるのイメチェンに反響
長濱のイメージチェンジに、ファンからは「結構バッサリいってる！」「似合ってる」「雰囲気変わる」「別人級」「ショート良すぎ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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