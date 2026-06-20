元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが２０日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人とのプライベートショットに注目が集まっている。

高橋は「クロ 基本的にはほぼ毎日謎に連絡を取り合い 時間が合うときは茶をしばく」とお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとのツーショットをアップ。「今日は私がおにぎり食べちゃってたからお昼はいらないよーってところから始まり 明人くんの食事を見守りながらアイスコーヒー」とクロちゃんを本名呼びした。

「明人くんは息を吐くように嘘をつく」とつづり、「今日もなんのためらいもなくナポリタンをサッとサイドにずらし、サラダとバゲットだけ食べてるような写真を撮ってＳＮＳに上げていた」と“暴露”。「ナポリタン大盛りは無かったことにされてたけど、めちゃくちゃ食ってた。この後デザートもきた。コースだった。痩せる気はまじでないと思う」と明かした。

他にもカフェでさらにメロンパンを食べたクロちゃんに対し「流石としか言いようがない」とつづり、真顔の高橋と服を脱ぐクロちゃんの写真もアップして「隣で卵が生まれたかと思った」。「一緒に居すぎて慣れたけどやっぱり変な人だと思う」とぶっちゃけ、「これからも観察を続けたいと思います」「＃黒川観察日記」とハッシュタグで締めた。

この投稿にはクロちゃんが「あーん、本名で呼ばないで！」「なんなのぉー」とコメント。ファンからは「仲良しでなによりです」「本を出せるレベルで面白い文章」「クロちゃんの嘘つき監視ナイスです」「これからも楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。