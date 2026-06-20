２０１９年３月に元テレビ朝日を退社し、現在はフリーの宇賀なつみアナウンサーが４０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

宇賀アナは２０日、自身のインスタグラムを更新し「本日またひとつ歳を重ねまして、４０代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます！！」と報告し、ボーダー柄のオーバーシャツ姿で花束を抱きかかえて笑顔をみせるショットをアップ。「今が最高に楽しいと思っていた２０歳の頃より、ようやく人生が始まったと思っていた３０歳の頃より、なりたかった自分になれている４０歳の今が、いちばん幸せです♡」とつづり、「気がつけばアナウンサー歴も１８年目！？ずいぶん長く歩いてきたような気もしますが、ここから先はきっと、あっという間ですね。１０年後も想像できない自分になっていられるように、感謝の気持ちを忘れずに、ひとつひとつのお仕事を大切に、貪欲に楽しみ続けたいと思っております。」と今後への抱負を記し、最後に「いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします！！」と呼びかけた。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます！」「４０代へようこそ！！」「ナイスショット」「美しさもますます磨きかかかっていますね！」「なつみさんにとって笑顔と幸せ溢れる素敵な１年になりますように」などの声が寄せられている。