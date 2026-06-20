5児の母・鈴木サチ、長男の14歳誕生日を祝福 きょうだい5ショット公開「今この瞬間を大切にしたい」
5児の母でモデルの鈴木サチ（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、きょうだい5人がそろった家族ショットを公開した。
【写真】「今この瞬間を大切に」5児の母・鈴木サチが公開したきょうだい5ショット
鈴木は「先日、長男が14歳になりました」と報告。投稿では、誕生日ケーキを囲むきょうだい5人の写真や、幼少期の長男の思い出写真などを公開した。
長男について鈴木は、「気づけば大きくなって、優しくて、努力家で、誰かを思いやれる素敵な男の子に成長していました」とつづり、「今でも『何時に帰ってくるの？』『大丈夫？』って連絡をくれる。そんな何気ない一言に、まだママでいさせてもらえている幸せを感じます」と母としての思いを明かした。
さらに、「あんなにやんちゃだったのに。あんなに手がかかったのに。子育てって、大変だった記憶よりも、愛おしい記憶の方が残るんだなぁ」と振り返り、「最近は少しずつ親の手を離れていく姿に、嬉しさと寂しさが入り混じる」と成長への複雑な心境も吐露した。
その上で、「だからこそ今この瞬間を大切にしたい。子どもたちと過ごせる時間は、永遠じゃないから」と思いをつづり、「ママを選んで生まれてきてくれてありがとう。14歳のお誕生日おめでとう」と長男へメッセージを送った。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとう」「サチさんの文章に涙」「5人もお子さんいて今はすごく大変だよね」「子育ては期間限定と思う日々です」「頼もしいお兄ちゃんだね！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「今この瞬間を大切に」5児の母・鈴木サチが公開したきょうだい5ショット
鈴木は「先日、長男が14歳になりました」と報告。投稿では、誕生日ケーキを囲むきょうだい5人の写真や、幼少期の長男の思い出写真などを公開した。
長男について鈴木は、「気づけば大きくなって、優しくて、努力家で、誰かを思いやれる素敵な男の子に成長していました」とつづり、「今でも『何時に帰ってくるの？』『大丈夫？』って連絡をくれる。そんな何気ない一言に、まだママでいさせてもらえている幸せを感じます」と母としての思いを明かした。
その上で、「だからこそ今この瞬間を大切にしたい。子どもたちと過ごせる時間は、永遠じゃないから」と思いをつづり、「ママを選んで生まれてきてくれてありがとう。14歳のお誕生日おめでとう」と長男へメッセージを送った。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとう」「サチさんの文章に涙」「5人もお子さんいて今はすごく大変だよね」「子育ては期間限定と思う日々です」「頼もしいお兄ちゃんだね！」などのコメントが寄せられている。