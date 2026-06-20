TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋 / 植物を学び、楽しむ『出張植物園2026』を開催【まとめ記事】
株式会社ブシロードは、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋を東京都豊島区へ寄贈し、2026年6月10日(水)に寄贈式を開催した。なお、本マンホール蓋は2026年6月下旬から7月中旬に池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。池袋をはじめとする豊島区の各所は、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の作中において、キャラクターたちが集い、悩み、バンド活動を行う非常に重要な舞台として描かれている。
株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設GOOD NATURE STATIONは、京都府立植物園との2年ぶり2度目のコラボレーションとなる特別展『出張植物園2026〜まちなかに、植物園がやってくる〜』を2026年7月1日（水）〜9月30日（水）に開催する。「生物多様性の保全」を共通のゴールに掲げ、京都府立植物園による専門的な「種の保存」活動と、当施設が開業時より取り組む「都市における里山の生態系再現」という2つのアプローチを交差させて展示する。この対照的なふたつの「保全の姿」を可視化し、持続可能な未来へ向けた具体的なアクションを広く発信する。
■京都府立植物園×GOOD NATURE STATION、植物を学び、楽しむ『出張植物園2026』を開催
株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設GOOD NATURE STATIONは、京都府立植物園との2年ぶり2度目のコラボレーションとなる特別展『出張植物園2026〜まちなかに、植物園がやってくる〜』を2026年7月1日（水）〜9月30日（水）に開催する。「生物多様性の保全」を共通のゴールに掲げ、京都府立植物園による専門的な「種の保存」活動と、当施設が開業時より取り組む「都市における里山の生態系再現」という2つのアプローチを交差させて展示する。この対照的なふたつの「保全の姿」を可視化し、持続可能な未来へ向けた具体的なアクションを広く発信する。
■TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を開催
株式会社ブシロードは、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋を東京都豊島区へ寄贈し、2026年6月10日(水)に寄贈式を開催した。なお、本マンホール蓋は2026年6月下旬から7月中旬に池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。池袋をはじめとする豊島区の各所は、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の作中において、キャラクターたちが集い、悩み、バンド活動を行う非常に重要な舞台として描かれている。
■塩にんにく香るからあげと豚しゃぶ！「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6⽉19⽇(金)より国内のからやまにて「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」の販売を期間限定で開始する。
■チェアの高さはそのまま！しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚
サンワサプライ株式会社は、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」を発売した。本製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できる。自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめです。差込シャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであれば、さまざまなチェアに対応できる。
■IVS2026、物々交換型マッチングの新企画「闇市」を軸にネットワーキングエリアを刷新
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。「Japan is Back」を掲げるIVS2026では、参加者同士の出会いを支える「ネットワーキングエリア」（みやこめっせ、ロームシアター京都）を全面的に再設計する。これまでカンファレンスで“おまけ”の扱いになりがちだった交流を、セッションやピッチと並ぶ「主役級の体験」として位置づけ直し、物々交換型マッチングの新企画「闇市」をはじめとする仕組みで、13,000人を超える規模で生じていた「会いたい人とすれ違う」という課題に応える。
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■京都府立植物園×GOOD NATURE STATION、植物を学び、楽しむ『出張植物園2026』を開催
株式会社ビオスタイルが運営する複合型商業施設GOOD NATURE STATIONは、京都府立植物園との2年ぶり2度目のコラボレーションとなる特別展『出張植物園2026〜まちなかに、植物園がやってくる〜』を2026年7月1日（水）〜9月30日（水）に開催する。「生物多様性の保全」を共通のゴールに掲げ、京都府立植物園による専門的な「種の保存」活動と、当施設が開業時より取り組む「都市における里山の生態系再現」という2つのアプローチを交差させて展示する。この対照的なふたつの「保全の姿」を可視化し、持続可能な未来へ向けた具体的なアクションを広く発信する。
■TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を開催
株式会社ブシロードは、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋を東京都豊島区へ寄贈し、2026年6月10日(水)に寄贈式を開催した。なお、本マンホール蓋は2026年6月下旬から7月中旬に池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。池袋をはじめとする豊島区の各所は、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の作中において、キャラクターたちが集い、悩み、バンド活動を行う非常に重要な舞台として描かれている。
■塩にんにく香るからあげと豚しゃぶ！「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6⽉19⽇(金)より国内のからやまにて「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」の販売を期間限定で開始する。
■チェアの高さはそのまま！しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚
サンワサプライ株式会社は、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」を発売した。本製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できる。自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめです。差込シャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであれば、さまざまなチェアに対応できる。
■IVS2026、物々交換型マッチングの新企画「闇市」を軸にネットワーキングエリアを刷新
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。「Japan is Back」を掲げるIVS2026では、参加者同士の出会いを支える「ネットワーキングエリア」（みやこめっせ、ロームシアター京都）を全面的に再設計する。これまでカンファレンスで“おまけ”の扱いになりがちだった交流を、セッションやピッチと並ぶ「主役級の体験」として位置づけ直し、物々交換型マッチングの新企画「闇市」をはじめとする仕組みで、13,000人を超える規模で生じていた「会いたい人とすれ違う」という課題に応える。
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