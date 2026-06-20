ブランドを牽引する主力SUV「NX」への反響

レクサス「NX」が、2025年4月から2026年3月の登録台数において1万8206台を記録し、同ブランドの「LBX」に次いで第2位の売上を計上しました。

レクサスのラインナップのなかでも中核を担うモデルとして、依然として高い支持を集めていることがうかがえます。そんなNXについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

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NXは、2014年にSUVらしい力強さを兼ね備えたコンパクトクロスオーバーとして誕生しました。都会を機敏に駆け抜ける高い走行性能が評価され、ラグジュアリークロスオーバーSUVというカテゴリーを牽引するグローバルコアモデルへと成長した経緯があります。

現行モデルとなる2代目は、2021年10月に次世代レクサスの幕開けを象徴する第1弾モデルとして発表されました。プラットフォームにはGA-Kが採用され、軽量で高剛性なボディと低重心化が図られています。

ボディサイズは全長4660mm×全幅1865mm×全高1660-1675mm、ホイールベースは2690mmです。

エクステリアは、スピンドルグリルを起点にリヤフェンダーへ向かう立体的な造形により、躍動感のあるスタイルが表現されました。

インテリアでは、人が馬を操る際の手綱に着想を得たコックピット思想「Tazuna Concept」が初めて取り入れられ、ドライバーが運転に集中できる空間が構築されています。

パワートレインは、レクサス初のプラグインハイブリッド（PHEV）をはじめ、ハイブリッド（HEV）、2.4リッターターボ、2.5リッター自然吸気など、多様なラインナップが揃えられました。

駆動方式は、電子制御フルタイムAWDや電気式4輪駆動方式のE-Four、前輪駆動の2WDが設定され、ユーザーのライフスタイルに合わせた選択が可能です。

燃費性能では、最大でWLTCモードで22.2km／Lを達成しています。

フルモデルチェンジ以降も、継続的な改良が実施されてきました。2023年3月の一部改良では、フロントまわりやリヤサスペンションメンバーへのブレース追加によりボディ剛性がさらに強化され、操縦安定性と乗り心地が向上しています。

さらに2024年2月には、アウトドアライフスタイルに寄り添う「OVERTRAIL（オーバートレイル）」パッケージが追加設定されました。

このモデルでは、専用チューニングされたAVSや、標準仕様より15mm高い地上高、18インチのオールテレインタイヤが採用され、悪路走破性が高められています。

現在のグレード構成は、大きく分類してエントリーグレードの「NX350」、ハイブリッドモデルの「NX350h」、PHEVを採用した「NX450h＋」の3種類です。また、それぞれに「F SPORT」や「OVERTRAIL」等のグレードが展開されています。

現在のラインナップにおけるNXの販売価格（消費税込）は、550万円から772万5000円となっています。

それでは、現在のレクサスを支えるNXについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

レクサス販売店のスタッフは以下のように話します。

「特に『350h』シリーズの人気が高く、30代から50代のお客様が中心となっています。

先日ご購入いただいた30代後半のお客様は、街乗りだけでなくアウトドアでも利用される方でした。『新設定されたオーバートレイルのムーンデザートカラーがキャンプ場の景色にあっていい』とのお声をいただいております。

あとはF SPORTやオーバートレイルのインテリアが好評です。試乗した際に専用カラーのデザインについて『乗るだけでテンションが上がる』という方もいました」

また、走行性能に関しても、独自の造り込みが評価されているようです。

「トヨタのセダンであるクラウンから乗り換えた40代のお客様からは『SUVはセダンよりも横揺れするイメージがあったが、NXは悪路でも安定した走りをしてくれる。セダンとほとんど変わらない安定感がある』といったお褒めの言葉を頂いています」

レクサスらしいしっかりとした溶接技術によるボディ剛性や豊富なラインナップが多くのユーザーに満足感を与えているようです。