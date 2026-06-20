札幌の新ユニフォームが話題に「な、なんやこれ…」「かなりびっくり」「賛否両論激しそー」
北海道コンサドーレ札幌は20日、2026-27シーズンのユニフォームの全デザインを発表した。
すでにフィールドプレーヤーの新1stユニフォームを公開していた中、今回お披露目したのはフィールドプレーヤー2ndとGKの1stと2nd。フィールドプレーヤー2ndは白を基調とし、赤の十字が入ったデザインとなっている。また、GKの1stはライトイエローにライトグリーンのストライプ。GKの2ndはピンクをベースに、ライトイエローの十字が入っている。
クラブ公式X(@consaofficial)には「2nd攻めたなぁ」「な、なんやこれ…」「賛否両論激しそー」「こう来たか」「斬新」「かなりびっくり」「めっちゃカッコいい」「ノルウェーみたい」「めちゃくちゃ好み」「絶対購入する!!」といった声が寄せられた。
すでにフィールドプレーヤーの新1stユニフォームを公開していた中、今回お披露目したのはフィールドプレーヤー2ndとGKの1stと2nd。フィールドプレーヤー2ndは白を基調とし、赤の十字が入ったデザインとなっている。また、GKの1stはライトイエローにライトグリーンのストライプ。GKの2ndはピンクをベースに、ライトイエローの十字が入っている。
⬛️━━━━━━━━━━— 北海道コンサドーレ札幌公式 (@consaofficial) June 20, 2026
新シーズンユニフォーム
全デザイン発表!
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2ndユニフォーム、GPユニフォームのデザインも公開
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