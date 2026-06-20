山口が水戸FW久保征一郎を獲得「ゴールという形で貢献したいと思います!」
レノファ山口FCは20日、水戸ホーリーホックからFW久保征一郎(24)が完全移籍で加入することを発表した。
久保は法政大時代に特別指定選手として水戸に所属し、2023年から正式加入。今年3月には藤枝MYFCへ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW久保征一郎
(くぼ・せいいちろう)
■生年月日
2001年6月22日(24歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
186cm/79kg
■経歴
太陽SC U12-太陽SC U15-FC東京U18-法政大-水戸-藤枝-水戸
■出場歴
J2リーグ:49試合9得点
J3リーグ:22試合2得点
J1百年構想リーグ:2試合
J2・J3百年構想リーグ:5試合
リーグカップ:7試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽山口側
「初めまして!久保征一郎です。
まずは、このような機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に感謝しています。
チームの目標達成のために自分の持っている力を全て出し、ゴールという形で貢献したいと思います!
レノファ山口FCのJ2復帰に向けて、覚悟を持って戦います。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」
▽水戸側
「この度、レノファ山口FCに完全移籍する事になりました。
水戸ホーリーホックには特別指定時代を含め3年間お世話になりました。
昨シーズンのクラブ史上初の8連勝を経験し、J1昇格というクラブの歴史に残る瞬間を何度も肌で感じることが出来たのは僕にとっての財産です。
また、水戸でプロ初ゴールを決めたことも一生忘れることのできない思い出です。
シーズン途中には藤枝MYFCへの期限付き移籍という決断をしましたが、これまで応援してくださったファン・サポーターの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。
小島社長をはじめとするフロントスタッフの方々、水戸に呼んでくださった西村元GM、森さん、幸司さん、樹森監督、コーチ陣をはじめとするスタッフの皆さん、チームメイトには本当に感謝しています。
水戸で得た経験を糧に、新たな環境でも成長して成長した姿を見せられるように頑張ります。
あらためて特別指定時代を含め、3年間本当にありがとうございました。」
久保は法政大時代に特別指定選手として水戸に所属し、2023年から正式加入。今年3月には藤枝MYFCへ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW久保征一郎
(くぼ・せいいちろう)
■生年月日
2001年6月22日(24歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
■経歴
太陽SC U12-太陽SC U15-FC東京U18-法政大-水戸-藤枝-水戸
■出場歴
J2リーグ:49試合9得点
J3リーグ:22試合2得点
J1百年構想リーグ:2試合
J2・J3百年構想リーグ:5試合
リーグカップ:7試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽山口側
「初めまして!久保征一郎です。
まずは、このような機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に感謝しています。
チームの目標達成のために自分の持っている力を全て出し、ゴールという形で貢献したいと思います!
レノファ山口FCのJ2復帰に向けて、覚悟を持って戦います。
ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」
▽水戸側
「この度、レノファ山口FCに完全移籍する事になりました。
水戸ホーリーホックには特別指定時代を含め3年間お世話になりました。
昨シーズンのクラブ史上初の8連勝を経験し、J1昇格というクラブの歴史に残る瞬間を何度も肌で感じることが出来たのは僕にとっての財産です。
また、水戸でプロ初ゴールを決めたことも一生忘れることのできない思い出です。
シーズン途中には藤枝MYFCへの期限付き移籍という決断をしましたが、これまで応援してくださったファン・サポーターの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。
小島社長をはじめとするフロントスタッフの方々、水戸に呼んでくださった西村元GM、森さん、幸司さん、樹森監督、コーチ陣をはじめとするスタッフの皆さん、チームメイトには本当に感謝しています。
水戸で得た経験を糧に、新たな環境でも成長して成長した姿を見せられるように頑張ります。
あらためて特別指定時代を含め、3年間本当にありがとうございました。」