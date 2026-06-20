嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を終え、嵐の関連グッズが高額転売されていることについて株式会社嵐がSNSで注意喚起を行った。

2026年5月31日に東京ドームで嵐のラストコンサートツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演が開催され、国民的人気アイドルグループ・嵐が26年半の活動を終了した。

2026年に入りコンサートツアー開始前に続々と嵐の公式グッズや最新シングルが発売となったが、ファミクラストア限定、さらに予約販売のものが多く、フリマサイトだけでなく大手通販サイトでも転売が多数出品される事態に。

また、嵐をモチーフとした無許諾商品も多数販売されているため、株式会社嵐が「これらの高額転売品を購入した場合、商品が届かない等の詐欺被害につながる恐れもございます。ファンの皆さまにおかれましては、悪質な高額転売品を誤って購入してしまわないよう、くれぐれもご注意ください」「公式グッズではない無許諾のTシャツやバッグ等の商品も多数ネット上で売られています。その他の商品は全て違法なものです。今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もあります」と、違法商品を購入しないよう注意喚起の投稿をポストした。

「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」コンサート本編の通常盤Blu-ray＆DVDはファミクラストア限定で2027年3月31日まで誰でも購入可能。2026年11月3日に発売予定となっている。

「嵐」に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で出回っていることについて、ファンの皆さまに多大なるご心配をおかけしております。

関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております。 まず、現在公式オンラインストア（https://famikura-store.jp/s/j/page/top?ima=3620）で販売（予約販売）されている「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」LIVE Blu-ray＆DVDをはじめとする嵐関連グッズについて、大手ECサイトや転売サイト上で定価を大きく上回る高額での出品が多数確認されています。 これらの高額転売品を購入した場合、商品が届かない等の詐欺被害につながる恐れもございます。

ファンの皆さまにおかれましては、悪質な高額転売品を誤って購入してしまわないよう、くれぐれもご注意ください。 また、公式グッズではない無許諾のTシャツやバッグ等の商品も多数ネット上で売られています。

「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の公式グッズは、公式オンラインストア（https://famikura-store.jp/s/j/group/list/203675/item#/goods/0）に掲載されているグッズのみで、その他の商品は全て違法なものです。

今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もありますので、ネット上で発見されても、くれぐれもご購入されませんようご注意ください。

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