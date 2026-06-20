【スキマ脳トレ】3つの言葉に共通する2文字を当てよう！ ヒントは梅雨の風物詩
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、髪の毛の流れ、デスクワークのスペース、そして梅雨の風物詩という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□じ
し□□しつ
かた□□り
ヒント：赤ちゃんの頭を観察したときに見つかる毛並みの起点。業務を行う部屋。そして、雨上がりの紫陽花の葉の上などをゆっくりと這いながら進んでいく小さな生き物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つむ」を入れると、次のようになります。
つむじ
しつむしつ（執務室）
かたつむり
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体のてっぺんにあるユニークな起点から、ビジネスシーンにおける重要な場所、さらには自然界の愛らしい軟体動物までを網羅しました。正解がひらめいた瞬間の、晴れやかな気持ちよさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、髪の毛の流れ、デスクワークのスペース、そして梅雨の風物詩という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□じ
し□□しつ
かた□□り
ヒント：赤ちゃんの頭を観察したときに見つかる毛並みの起点。業務を行う部屋。そして、雨上がりの紫陽花の葉の上などをゆっくりと這いながら進んでいく小さな生き物を思い浮かべてみてください。
↓
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正解：つむ正解は「つむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つむ」を入れると、次のようになります。
つむじ
しつむしつ（執務室）
かたつむり
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体のてっぺんにあるユニークな起点から、ビジネスシーンにおける重要な場所、さらには自然界の愛らしい軟体動物までを網羅しました。正解がひらめいた瞬間の、晴れやかな気持ちよさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)