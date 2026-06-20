高市総理は昨夜（19日夜）、自民党に所属する参議院の藤川予算委員長らと総理公邸で夕食会を開き、終盤国会に向け、連携を確認しました。

夕食会は、総理公邸で19日、1時間余り行われ、青木一彦参院議院運営委員長や藤川政人参院予算委員長のほか、木原官房長官や佐藤官房副長官も参加しました。会合では、来月17日の国会会期末をにらみ、法案審議などをめぐり、少数与党の参議院での連携を確認したということです。

藤川政人 参院予算委員長

「（総理は）G7でね、疲れた。もちろんそういうことはあるでしょうし、我々としても、きのう帰られて、きょうこうしてお付き合いをいただいたっていうことに対しては、なるべく短く、なるべく濃く、そして少しでも労うことができればという思いで。青木議運委員長から『ゆっくりお休みください』と言ったら『休めないのよ』と。『この土日は予習なり、それをしなくてはいけない』と」

高市総理は、週明け22日に行われる衆参両院での予算委員会の集中審議を控えていて、藤川氏によると、“土日は予算委員会の予習で休めない”と語ったということです。

夕食会では、イタリアンのコース料理が振舞われ、高市総理から参加者に、手土産としてハンドクリームが渡されたということです。

高市総理が公邸に参議院の議員らを招いて夕食会を開催するのは、今回が3回目です。