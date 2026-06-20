フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務める関西テレビ「ドっとコネクト」が２０日放送された。

元衆院議員の杉村太蔵氏や落語家の立川志らくらが出演。アイス大手６社によるカルテル疑惑について、「値上げで“口裏合わせ”か」として同時期に３回、約１０円値上げしていたことなどを紹介した。

スタジオでは「確定したらとんでもないこと。企業は責任もって対応すべき」「物価高を甘んじて受け止めるしかないというご時世で、カルテルで決めてたなら、話がだいぶ変わってくる」などと、厳しい意見が続出。その流れでコメントを求められた杉村氏は、「独占禁止法違反はマズいですよ」と前置きした上で、言いよどみながらも本音を打ち明けた。

「ずっと日本はデフレで。万が一ウチだけ上げたら、全部他にいっちゃう。原材料も人件費も値上がりしてる中で、業界として１０円くらいどうかな、ということが果たしてそれほど社会悪なのか。今の法律ではダメですけども。政治的な経済政策、成長政策の観点ではもう１回、議論してもらえたら」

杉村氏の持論に、石井アナは「いいご意見」と受け止め。“辛辣派”だった志らくからは、「アイス会社のＣＭ狙ってるんですよ」とツッコまれていた。