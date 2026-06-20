FC東京のロス五輪世代GK小林将天が松本へ育成型期限付き移籍「今後のキャリアや自分の成長を考えて」
松本山雅FCは20日、FC東京のU-23日本代表GK小林将天(20)が2026-27シーズンから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日まで。契約により、期間中にFC東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。
191cmの長身を誇る小林は、シュートストップやハイボールの対応に優れた守護神。各年代の日本代表に名を連ねてきた一方、FC東京ではまだ公式戦の出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK小林将天
(こばやし まさたか)
■生年月日
2005年9月20日(20歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
191cm/87kg
■経歴
荻小SC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京
■代表歴
2022:U-17日本代表
2023:U-17日本代表、U-18日本代表
2025:U-20日本代表、U-22日本代表
2026:U-23日本代表
└AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026 優勝
■FC東京での出場記録
なし
■コメント
▽松本側
「このたび、FC東京から加入することになりました小林将天です。
覚悟を持ってこの決断をして、松本山雅FCの勝利のために、自分のすべてを懸けて戦います。
山雅の熱いファン・サポーターのみなさんと一緒に戦えることを楽しみにしています。
そして1年後、みなさんで一緒にJ2昇格を祝いましょう。
応援よろしくお願いします」
▽FC東京側
「このたび、松本山雅FCへ育成型期限付き移籍することになりました。
今後のキャリアや自分の成長を考えて、新しい環境で挑戦することを決めました。
尊敬する先輩方に少しでも早く胸を張って追いつき、追い越せるよう日々努力を続けていきます!
これからも応援していただけると嬉しいです。
行ってきます!」
移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日まで。契約により、期間中にFC東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。
191cmの長身を誇る小林は、シュートストップやハイボールの対応に優れた守護神。各年代の日本代表に名を連ねてきた一方、FC東京ではまだ公式戦の出場がなかった。
●GK小林将天
(こばやし まさたか)
■生年月日
2005年9月20日(20歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
191cm/87kg
■経歴
荻小SC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京
■代表歴
2022:U-17日本代表
2023:U-17日本代表、U-18日本代表
2025:U-20日本代表、U-22日本代表
2026:U-23日本代表
└AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026 優勝
■FC東京での出場記録
なし
■コメント
▽松本側
「このたび、FC東京から加入することになりました小林将天です。
覚悟を持ってこの決断をして、松本山雅FCの勝利のために、自分のすべてを懸けて戦います。
山雅の熱いファン・サポーターのみなさんと一緒に戦えることを楽しみにしています。
そして1年後、みなさんで一緒にJ2昇格を祝いましょう。
応援よろしくお願いします」
▽FC東京側
「このたび、松本山雅FCへ育成型期限付き移籍することになりました。
今後のキャリアや自分の成長を考えて、新しい環境で挑戦することを決めました。
尊敬する先輩方に少しでも早く胸を張って追いつき、追い越せるよう日々努力を続けていきます!
これからも応援していただけると嬉しいです。
行ってきます!」