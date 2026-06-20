「ミスヤングアニマル2022」審査員特別賞、「ミスFLASH2023」グランプリなど、数々のグラビアを飾ってきた橘舞のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』が、6月26日（金）に発売される。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』

「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」のキャッチコピーが付けられた本作は、これまで雑誌などのキュートな彼女にくぎ付けになっていたファン必見のスペシャルシーンが満載。タイトルは、この記念作を手に取ってくれた人に対して「あなたの猫になりたい」という本人の願望を込めたものとなっている。

ときにはツンデレ、ときには人懐っこく、きれいな瞳でこちらを見つめたと思ったら、次の瞬間にはシャツをはだけて自由に動き回る。まさに愛猫そのものの“ばなまい”だが、大好きなご主人様の前で露出度満点のエプロン姿や変形サロペットまで披露する

そんな奔放な姿を「写真集にしたかった」と熱望したのが、小日向結衣の『スーパーエロチカ』シリーズなどで「グラドルを接写させたら日本一」と絶賛されたカメラマン・小塚毅之氏。「週刊プレイボーイ」のグラビアで出会ったという2人の見事なコンビネーションが、初写真集とは思えないギリギリのもう一歩奥まで踏み込んだ名ショットを生み出している。

橘舞 コメント

念願の1st写真集です！

グラビアを始めるにあたって「いつか紙の写真集を出したい」というのが大きな目標でした。今回はその夢をかなえることができて本当にうれしいですし、この記念すべき写真集を手に取っていただき、橘舞のことをもっと好きになっていただけたら最高にハッピーです！

実はグラビアを始めるまで、プールでもビーチでもビキニを着けたことがなかった私ですが、今回は写真集ということで思いきったことにたくさん挑戦しています。特にお気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションなので、撮影できて本当にうれしかった気分は完全に新妻でしたね（笑）。

他もおすすめシーンがいっぱいです。今までとは少し違う新しい橘舞をぜひ楽しみにしてください。何度でも見てほしいです！

＜橘舞 プロフィール＞

たちばな・まい

愛知県出身。4月15日生まれ。T164・B89・W61・H85。

大学卒業後の会社勤務を経てタレントに転身、同時にグラビア活動も開始。2022年に「ミスヤングアニマル2022」で審査員特別賞を受賞し、さらに翌年の「ミスFLASH2023」では、敗者復活から見事に第17代グランプリに輝くという下剋上を果たした。舞台や映画など女優業も順調で、イメージDVDはこれまで1作のみという、ワンランク上の新世代グラドルとして注目を集めている。趣味は舞台鑑賞で「宝塚歌劇団」の大ファン。

Instagram：https://www.instagram.com/maitachibana_official/

X：https://x.com/maibanaofficial

書誌情報

橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい

発売日：2026年6月26日（金）

定価：4.180円（税込）

撮影：小塚毅之

判型：A4判 オールカラー112ページ

発売元：株式会社 徳間書店

徳間書店HP：https://www.tokuma.jp/book/b677513.html

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