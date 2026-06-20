歌手・工藤静香の最新ショットが話題となっている。

工藤は２０日までに自身のインスタグラムを更新。 「パイナップルケーキ屋さんの店内は、可愛らしい小物や、突き当たりにある木！！これが凄い！ものすごい樹齢の木がありました。普段はそこはオープンしていないのですが、特別に開けてもらい、記念撮影しました。こちらパイナップルケーキは、チェーン店ではなく、台北に１件のみあります！」と記し、巨木の前でオフショルトップスにデニムを合わせたコーディネートを投稿。

続けて「そして、オーナーの方はとてもこだわりがあり、自分たちの商品をとても愛していることがよくわかります。オーナーの方も、お店のスタッフの方も、本当に皆さん素敵な方々でした 実際にお店に訪問して、パイナップルケーキをはじめ、愛情たっぷりのお菓子がさらに好きになりました」とつづり、店内の様子などもアップした。

この投稿には、「木立派！！でもわたくし静香さんのちゅるんちゅるんのお肩に目がいってしまいました お美しい パイナップルケーキ可愛いですね」「しーちゃん こんにちは 今日も美しすぎます 眩（まぶ）しい肩出しトップス最高に可愛いです」「木村拓哉さんと凄くお似合いで、カッコ良い夫婦さんで見てるだけで元気貰（もら）えます」「美人」「姫の顔を見ると元気が出る」などのコメントが寄せられた。