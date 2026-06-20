秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が出演する舞台公演「デカ×ホシ」が、９月９〜１８日に東京・有楽町のＩ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷで開催されることが決まった。

宝石商を狙う窃盗団と刑事を巡る物語。一人の刑事が窃盗団に監禁され、アジトに突入しようとするほかの刑事たちと、追い詰められる窃盗団の人間模様が描かれる。

公演は刑事側のストーリーに焦点を当てたＳＨＯＷ―ＷＡの６人による「デカ編」と、窃盗団側のストーリーに焦点を当てたＭＡＴＳＵＲＩの６人による「ホシ編」の２本仕立て。千秋楽は１２人が同時に出演する特別公演として上演される。

演出は歌舞伎俳優の尾上松也が担当。「歌舞伎以外の舞台を演出するのは今回が初めてで、以前からいつかはやってみたいと思っていましたので、念願がかない⼤変うれしく光栄に思っております。出演の皆様も、⽐較的年齢の近い⽅々ばかりで、どんな作品になっていくのか今からとても楽しみです。お客様に楽しんで頂けるよう、精⼀杯出演者スタッフ⼀同、⼀丸となってチャレンジいたしますので、是⾮是⾮劇場にて体感していただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします！」と呼び掛けた。