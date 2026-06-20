「今夏に移籍が実現するか…」川崎の20歳逸材FWに欧州名門が関心か！ クラブ専門メディアが報道「彼は現在、英語を学んでいる」
川崎フロンターレに所属する20歳のFW神田奏真に、スコットランドの名門セルティックが関心を示しているようだ。クラブ専門サイト『67 HAIL HAIL』が報じている。
神田は静岡学園高から2024年に川崎へ加入し、プロキャリアをスタート。今季はJ１百年構想リーグで８試合に出場。世代別日本代表にも継続的に選出されている将来有望なストライカーだ。
そんな若きアタッカーについて、『67 HAIL HAIL』は「Jリーグのストライカー、神田奏真をセルティックが注視している」と題した記事を掲載。「日本の情報筋によると、この20歳の選手は今年初めにチャンピオンシップのクラブから関心を集めていたことを受け、クラブのスカウト陣によって調査されている」と報じた。
さらに同メディアは、「神田は最近、川崎での出場機会が限られているが、ユース代表ではその実力を際立たせている。彼は早期の海外移籍に備え、現在英語を学んでいる」と紹介。「旗手怜央や古橋亨梧といった、セルティックに加入した過去のJリーグ外国人選手とは異なり、彼は日本の有名な大学システムを経由せず、10代のうちにJリーグへ直接進んだ」と、そのキャリアにも注目している。
一方で、仮にセルティック移籍が実現したとしても、すぐに出場機会を確保するのは容易ではないと分析。「神田は川崎で高く評価されているものの、依然としてトップチームの控え選手にとどまっている」と指摘した。
また、「山田新がセルティックへ移籍し、ストライカーのポジションに空きが生じた後、彼はその穴をある程度埋める役割を果たした」と評価しながらも、「しかし最近では、持山匡佑、ラザル・ロマニッチ、エリソンが彼より優先順位が高いため、ほぼ専ら控え選手として起用されている」と現状を説明した。
そして記事の最後には、「今夏に移籍が実現するかどうかは、まだ不透明だ」としながら、「Jリーグは今シーズン、スコットランドと同様に、秋から春にかけてのシーズン制への移行を完了させる予定だ」と今後の動向を見守っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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神田は静岡学園高から2024年に川崎へ加入し、プロキャリアをスタート。今季はJ１百年構想リーグで８試合に出場。世代別日本代表にも継続的に選出されている将来有望なストライカーだ。
そんな若きアタッカーについて、『67 HAIL HAIL』は「Jリーグのストライカー、神田奏真をセルティックが注視している」と題した記事を掲載。「日本の情報筋によると、この20歳の選手は今年初めにチャンピオンシップのクラブから関心を集めていたことを受け、クラブのスカウト陣によって調査されている」と報じた。
一方で、仮にセルティック移籍が実現したとしても、すぐに出場機会を確保するのは容易ではないと分析。「神田は川崎で高く評価されているものの、依然としてトップチームの控え選手にとどまっている」と指摘した。
また、「山田新がセルティックへ移籍し、ストライカーのポジションに空きが生じた後、彼はその穴をある程度埋める役割を果たした」と評価しながらも、「しかし最近では、持山匡佑、ラザル・ロマニッチ、エリソンが彼より優先順位が高いため、ほぼ専ら控え選手として起用されている」と現状を説明した。
そして記事の最後には、「今夏に移籍が実現するかどうかは、まだ不透明だ」としながら、「Jリーグは今シーズン、スコットランドと同様に、秋から春にかけてのシーズン制への移行を完了させる予定だ」と今後の動向を見守っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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