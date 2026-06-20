衣装やアクセでお揃いコーデ！セガプライズ「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズ マスコット」
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズ マスコット」を紹介します☆
セガプライズ「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズ マスコット」
©カラー
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664747
登場時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約7×5×10cm
種類：全5種（シンジ、アスカ、マリ、レイ、カヲル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
『エヴァンゲリオン』と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションしたマスコットがセガプライズから登場。
プラグスーツ姿の「碇シンジ」や「綾波レイ」たちが「サンリオキャラクターズ」と共演したマスコットになって展開されます！
「サンリオキャラクターズ」たちも、コラボに合せて同じコスチュームで登場。
「碇シンジ」は「シナモロール」、「惣流・アスカ・ラングレー」は「ポムポムプリン」、「真希波・マリ・イラストリアス」は「ハンギョドン」、「綾波レイ」は「マイメロディ」、「渚カヲル」は「クロミ」と一緒です。
キャラクターたちの個性が光る大きな耳やエラ、ベレー帽姿もかわいいポイント。
ほんのりピンク色に染まったキャラクターたちのほっぺにも注目です☆
「サンリオキャラクターズ」を手に持つ『エヴァンゲリオン』キャラクターたちのかわいいマスコット。
セガプライズに2026年6月12日より順次登場する「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズ マスコット」の紹介でした☆
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