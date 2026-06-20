「初めて見た」「良すぎて涙出る」横浜FCが新ユニフォーム&PVを公開
横浜FCは19日、2026-27シーズンにトップチーム選手が着用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。
今回はカモフラ風のデザイン。フィールドプレーヤーは1stがハマブルー(水色)、2ndが白で、GKは1stが赤、2ndが黄色となっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。
「ー流動するエネルギーー 連続的に変化する『流れ』と『動き』。有機的に重なり合うデザインは、静かな佇まいの中にもダイナミズムを内包し、選手のプレーとシンクロする。見る角度や距離によって印象を変えるこの新たなユニホームは、ピッチで戦う選手をより輝かせる。常に動き続けるフットボールに呼応し、機能性と表現性を兼ね備えた26/27シーズンキット」
また、2026-27シーズンもオリジナルネーム&ナンバーを採用。ナンバーはエンブレムにもある「リボン」をモチーフとし、ネームはスタイリッシュさの中にも力強さも兼ね備えたフォントとなっている。
クラブは公式X(@yokohama_fc)で新ユニフォームのプロモーション動画を公開。選手や子ども、スタジアムMCの三田萌日香さんらが出演した映像に対し、多くのコメントが寄せられている。
「動画もユニもオシャレ」
「なんだよ、このちょっと演技した動画は! 最高かよ!」
「良いPV!みんな役者だなー」
「三田ちゃんが出演してる」
「日常とファミリー感が表れてる素晴らしい映像」
「めちゃめちゃ良すぎて涙出る」
「ロケ地が三ツ沢公園」
「試合の時にいつもうろうろしてる場所を選手達が歩いてる〜」
「めっちゃニヤニヤして見てしまう」
「最後の出演者クレジットおもろい」
「この手のユニフォーム紹介ムービーでエンドロールあるの初めて見たw」
「こういうチーム好きです!」
新ユニフォームは19日18時からオンラインショップで一次販売がスタートしている。
今回はカモフラ風のデザイン。フィールドプレーヤーは1stがハマブルー(水色)、2ndが白で、GKは1stが赤、2ndが黄色となっている。クラブはコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。
「ー流動するエネルギーー 連続的に変化する『流れ』と『動き』。有機的に重なり合うデザインは、静かな佇まいの中にもダイナミズムを内包し、選手のプレーとシンクロする。見る角度や距離によって印象を変えるこの新たなユニホームは、ピッチで戦う選手をより輝かせる。常に動き続けるフットボールに呼応し、機能性と表現性を兼ね備えた26/27シーズンキット」
クラブは公式X(@yokohama_fc)で新ユニフォームのプロモーション動画を公開。選手や子ども、スタジアムMCの三田萌日香さんらが出演した映像に対し、多くのコメントが寄せられている。
「動画もユニもオシャレ」
「なんだよ、このちょっと演技した動画は! 最高かよ!」
「良いPV!みんな役者だなー」
「三田ちゃんが出演してる」
「日常とファミリー感が表れてる素晴らしい映像」
「めちゃめちゃ良すぎて涙出る」
「ロケ地が三ツ沢公園」
「試合の時にいつもうろうろしてる場所を選手達が歩いてる〜」
「めっちゃニヤニヤして見てしまう」
「最後の出演者クレジットおもろい」
「この手のユニフォーム紹介ムービーでエンドロールあるの初めて見たw」
「こういうチーム好きです!」
新ユニフォームは19日18時からオンラインショップで一次販売がスタートしている。
◤◢◤ YOKOHAMA FC— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) June 19, 2026
2026/27 UNIFORM ◢◤◢
2026/27シーズンのユニフォームデザインが決定!
✅コンセプト・詳細はこちらhttps://t.co/9JMBBaTnFH
✅販売概要はこちらhttps://t.co/B1rj3VT17X#yokohamafc #横浜FC pic.twitter.com/PtE4f5zUPH
/— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) June 19, 2026
2026/27横浜FCユニフォーム
一次販売のお知らせ
＼
6/19(金)18:00より、横浜FC新オフィシャルオンラインストアにて一次販売開始✨https://t.co/W3LZAypqVk
詳細はこちらhttps://t.co/B1rj3VT17X#yokohamafc #横浜FC pic.twitter.com/iyI1bhmTdD