モナキ、初冠番組で素顔深堀り＆禁断のプライベートが明らかに！“バキュームおヨネ”誕生も

6月20日（土）、人気急上昇中の4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が放送される。

スーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭のプロデュースで4月8日にデビューしたモナキ。

おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人からなるモナキのデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』は、リリース前から大バズリ。

SNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え（6月19日現在）。デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。

まさにいま、日本中を席巻しているモナキの待望の初冠特番『モナキ 純度100％！』では、MCのなすなかにし（中西茂樹、那須晃行）とともに、彼らの知られざる素顔と魅力に迫る。

◆モナキの禁断のプライベートが次々に！

カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた元会社員・おヨネ、俳優やミュージシャンも経験してきた苦労人・じん、一級建築士として駅ビルを建設していた元超エリート会社員・サカイJr.、そして、戦隊ヒーローになるも引退し再び芸能界に戻ってきたケンケン。

異色すぎる経歴を持ちながら、彗星のごとくスターになった4人をより深く、より詳しく知るため、「モナキの基本プロフィール」「プライベート」「人間性＆過去」「さらに深掘り」「モナキの未来」と50項目5テーマに分けたアンケートを実施。その回答をもとにモナキを深掘りしていく。

「子どもの頃の夢（なりたかった職業）は？」に「漫画家」と回答したサカイJr.とじん。

おヨネの似顔絵を描いてみることに。見事に特徴を捉えた2人の絵の仕上がりとは？

そして、「ストレス発散法」を「ペペロンチーノを大口で食べる」と答えたおヨネ。

スタジオでは実際におヨネがペペロンチーノを食べてみることになり、“バキュームおヨネ”が誕生する衝撃映像が！

ほかにも、ケンケンがバラエティー番組の定番・ビリビリ椅子の餌食になったり、サカイJr.は人生初の食リポに挑戦したりと、ここでしか見られないモナキの姿と禁断のプライベートが満載。

大バズリしたデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の貴重なフル歌唱も披露される。