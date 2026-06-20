友人がドアを開けた際に隣の車へぶつけてしまいました！ 相手の修理代は「運転者の私」が払うべきって本当ですか!? 対物保険を使うと“3等級ダウン”で大損する？賠償ルールの落とし穴を解説！

相手への対応は運転者や車の所有者が行うのが現実的

友人がドアを開けて隣の車に傷をつけた場合でも、相手から見れば「あなたの車のドアが当たった事故」です。そのため、現場では運転者や車の所有者であるあなたが、相手への連絡や謝罪、保険会社への報告を行うのが現実的です。

もちろん、実際にドアを開けたのが友人なら、友人にも不注意があったと考えられます。風が強い日に勢いよく開けた、隣の車との距離を確認しなかった、注意を受けていたのに開けたといった場合は、友人に修理代を負担してもらう話し合いもあり得ます。

ただし、運転者にも同乗者を安全に乗り降りさせる配慮が求められます。運転者の遵守事項として、道路交通法第71条4号の3には、安全の確認をしないでドアを開けないこと、同乗者がそれにより交通の危険を生じさせないようにすることが書かれています。

駐車位置が狭かった、強風なのに注意しなかった、小さな子どもや不慣れな人にドアを任せたなどの事情があれば、運転者側にも責任があると考えられることがあります。

相手とのやり取りで「友人がやったので自分は関係ありません」と突き放すのは避けましょう。相手の車を傷つけている以上、まずは誠実に対応し、その後で友人との間で負担割合を話し合うのがトラブルを広げにくい方法です。



自動車保険の対物賠償が使える可能性がある

ドアパンチで相手の車に傷をつけた場合、自動車保険の対物賠償保険が使える可能性があります。ソニー損保のFAQでも、他人の車にドアパンチして修理代を請求された場合、対物賠償で相手の車の修理代を支払うと案内されています。

ただし、保険を使うと翌年度以降の等級が下がり、保険料が上がることがあります。同FAQでも、対物賠償を使うと次年度のノンフリート等級が3等級ダウンし、事故有係数適用期間が3年加算されるとされています。修理代が少額の場合は、保険を使わず自費で払ったほうが総額で安くなることもあります。

まずは保険会社に連絡し、保険を使った場合の保険料上昇額と、相手の修理見積額を比較しましょう。見積もりが出る前に自己判断で示談金を払うと、後から追加費用が出たり、保険会社の対応が難しくなったりすることがあります。

また、友人が開けたドアによる事故でも、自分の車の使用中に起きた事故として保険の対象になる可能性があります。ただし、契約内容によって扱いが異なるため、必ず保険会社に確認しましょう。



友人との負担は状況を整理して話し合う

相手への対応が終わったら、友人との間で修理代や保険使用による負担をどうするか話し合います。友人が明らかに不注意でドアをぶつけた場合、友人に自己負担分や保険料上昇分の一部を負担してもらうことは考えられます。

ただし、友人に全額を請求できるかは状況によります。駐車場所が非常に狭かった、運転者が「開けても大丈夫」と言った、強風なのに注意を促さなかったなどの場合、運転者にも一定の責任があると考えられることがあります。

話し合うときは、感情的に責めないことが大切です。「相手の修理見積りがいくらだった」「保険を使うと保険料がこれだけ上がる」「今回はどう分担するか相談したい」と、事実をもとに話しましょう。

また、警察への届け出も忘れないようにしましょう。駐車場内の物損事故でも、事故として扱われることがあります。後で保険を使う場合、事故証明が必要になることがあります。相手がその場にいない場合は、必ず警察や施設管理者に連絡し、勝手に立ち去らないようにしましょう。



まとめ

友人が車のドアを開けて隣の車へぶつけた場合でも、相手への対応は運転者や車の所有者であるあなたが窓口になるのが現実的です。相手に謝罪し、警察と保険会社へ連絡しましょう。修理代は、自動車保険の対物賠償で補償される可能性があります。

ただし、保険を使うと等級が下がり、翌年度以降の保険料が上がることがあります。修理代が少額なら、自費払いのほうが得な場合もあるため、保険会社に試算してもらいましょう。

最終的に友人へどこまで負担してもらうかは、ドアを開けた状況や注意の有無によって変わります。まずは相手への賠償をきちんと進め、その後で友人と冷静に話し合うことが大切です。



出典

JAF Mate Online 子供の不用意なドア開け。事故が起きたら運転者の責任？

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ソニー損保 他人の車にドアパンチして傷をつけてしまったら保険は使えるの

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー