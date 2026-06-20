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キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、リーバイスの「WORKWEAR 568 STAY LOOSE ダブルニー ジーンズ ダークインディゴ」（税込14,300円）を紹介します。

Levi's WORKWEAR 568(TM) STAY LOOSE ダブルニー ジーンズ ダークインディゴ リーバイス パンツ ジーンズ・デニムパンツ ブラック【送料無料】 Rakuten Fashion \14,300 （2026/06/19 15:17時点 | 楽天市場調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

タフなワークディテールと抜け感のあるルーズシルエットが魅力！

↑リーバイスの「WORKWEAR 568™ STAY LOOSE ダブルニー ジーンズ ダークインディゴ」

WORKWEAR 568 STAY LOOSE ダブルニー ジーンズ ダークインディゴは、働く人の声を反映した機能的なワークパンツを原点としつつ、洗練されたデザインに仕上げたアイテム。

素材には綿100%の丈夫なデニム生地を使用し、膝部分を二重構造にした「ダブルニー仕様」を採用しているため耐久性は抜群。タフなだけでなく、傷のつきにくいポケットや補強ベルトループなど、実用的で配慮の行き届いたディテールが詰め込まれています。

深みのあるダークインディゴカラーにホワイトのステッチがアクセントになっており、穿き込むほどにアタリや色落ちといった自分だけの経年変化を楽しめるのも大きな魅力です。

シルエットは、太もも周りにゆとりを持たせた「568」ならではのルーズフィット。ゆったりとした太めのストレートレッグでありながら、裾に向かってややテーパードがかかっているため野暮ったくならず、スッキリとしたキレイなシルエットを保ちます。

スニーカーやブーツと合わせたストリート・ワークスタイルはもちろん、シャツや革靴と合わせた上品なスタイルまで、幅広いコーディネートの主役になる一本です。

ガシガシ穿けて長く愛用できる万能デニム。これからの季節のワードローブに加えるなら、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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