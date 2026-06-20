梅雨前線の活動が活発になりそうです。この週末は本州付近の広い範囲で梅雨本番の大雨になるおそれがあります。

あすにかけて前線や低気圧が本州付近を進みそうです。南から梅雨末期レベルの非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になり、前線の活動が活発になるでしょう。

けさ、中国地方・四国から東海にかけてかかっているまとまった雨雲は東へと進みそうです。関東は午前中からにわか雨の所がありますが、昼頃から広い範囲で本格的に雨が降る見込みです。活発な雨雲が夕方以降、北陸と東海、夜には関東にもかかりそうです。活発な雨雲のしたでは短時間で道路が冠水するような雨の降り方になるおそれがあります。あすは東北北部まで雨のエリアが広がりそうです。西・東日本と雨の止むところが多くなりますが、日本海側や東北では雨が降り、東北は局地的に激しい雷雨になる可能性があります。予想される雨量は最大、東海で150ミリ、九州北部と近畿、北陸で120ミリです。あすからあさってにかけては東北で、平年の6月1か月分くらいの雨の降るところがあるかもしれません。

きょうは九州から関東甲信、あすは近畿から東北、あさっては東北で警報級の大雨の可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒してください。

沖縄や奄美は梅雨明け間近ですが、台風シーズンに入ってきます。けさ、台風7号が発生しました。フィリピンの東にある台風7号は、今後発達しながら北上して、来週後半、風速25メートル以上の暴風域を伴って沖縄の南に進む見込みです。最新の予報の確認をしてください。

きょうは、西・東日本を中心に雨で、風が強まり、横殴りの雨になるところもあるでしょう。雨の降りだしが遅い新潟から北は日本海側を中心に晴れ間がありますが、山沿いを中心ににわか雨にご注意ください。

最高気温は、那覇で31℃、新潟で30℃で新潟は約20日ぶりに30℃以上の真夏日になるでしょう。ただ、真夏日エリアは急激に縮小しそうです。きのう約半月ぶりに真夏日になった東京は25℃、名古屋はきのうより9℃も低い25℃の予想です。きのうより低いところが多くなりますが、湿気が多く、ジメジメムシムシとしそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :26℃ 釧路 :17℃

青森 :27℃ 盛岡 :24℃

仙台 :22℃ 新潟 :30℃

長野 :26℃ 金沢 :26℃

名古屋:25℃ 東京 :25℃

大阪 :26℃ 岡山 :28℃

広島 :26℃ 松江 :27℃

高知 :27℃ 福岡 :29℃

鹿児島:29℃ 那覇 :31℃

この先、本州付近はくもりや雨と梅雨空が続くでしょう。北陸や東北も平年より遅い梅雨入りの発表がありそうです。気温は、西日本で、だいたい平年並み、東・北日本で平年並みに低く、関東から北の太平洋側を中心に梅雨寒になる日もあるかもしれません。気温の変化にもご注意ください。