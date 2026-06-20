旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。



5月28日には、女子高校生の監禁に関わり、少年院送致され保護処分になった少年が証人として出廷しました。

少年への証人尋問

少年は、女子高校生が橋の上で全裸になり、欄干に座っているときにビデオ通話をした当時の状況を証言しました。





検察からの質問

・（女子高校生が暴行を受けて神居古潭に行ったことを知って）まわりに止める人がいなかったので心配になって（内田被告に）電話した・電話をかけたらすぐに動画に切り替わり、小西受刑者が女子高校生に馬乗りになって暴力を振るっていた。・小西受刑者は「こっちは人生かかってんだよ」と言っていた。・女子高校生は泣いていた、謝っていた。「すいません」と言っていた。・（なぜ暴行しているのか尋ねると）コンビニで暴れたからと聞いた。・見ていられなくて、スマホを伏せた。・（再びスマホのビデオ通話を見ると）女子高校生が足を出して座っている状況が見えた。内田被告が女子高校生の髪の毛を引っ張って、腰のあたりを蹴っていた。1回だった。・女子高校生は弱っていた。体に力が入っていなかった。内田被告は「死んだふりをしている」とバカにするような言い方だった。「死ねや」「落ちろ」っていう声がした。声は内田被告だった。小西受刑者の声は覚えていない。・女子高校生は泣いていた。写真をばらまいたことについて、「すいません」と言っていた。（「落ちろ」「死ねや」の声が）あった。その後、画面が暗くなったと証言しました。

A.画面が暗くなりました。音声は続いていた。スマホのライトを消したのかなと思った。（その後）「早く行こう」という声がした。



Q.だれの？

A.内田被告です



Q.ほかに音は？

A.足音です。（暗くなってから足音がするまでは）一瞬ではないです。



Q.4～5分とか？

A.それはなかったです。女子高校生を置いていくのかなと思いました。内田被告に「どうするんですか？」と聞きました。内田被告は女子高校生が来るからと言っていました。親が迎えに来るのかなと思いました。それで通話は終わりました。



少年は、内田被告が「（女子高校生の）家族と話し合いで解決した」と言ってたのに、「騙された。自分が聞いていたことと違うから（逮捕後や裁判で）話そうと思った」と話しました。



途中で自宅に帰った理由については「関わりたくないと思ったから」と説明。



内田被告からは、通話を削除し、女子高校生とのことを誰にも言わないように言われたと述べました。

弁護側からの質問

Q.橋の上から降りてくる様子は見たか？

A.見てないです



Q.謝罪から画面暗くなるまでの時間は？

A.ちょっと分かんないですね



Q.暗くなった理由は？

A.わかんないです。



Q.声は？

A.早く行こう、と言っていました。内田被告です



Q.足音は道？走る音？

A.覚えてないです



Q.その間、キャーとかバンとか聞こえた？

A.僕は聞いていないです



Q.暗くなってからスマホはみた？

A.覚えていないです



Q.調書では（何があるか分からないから）『凝視していた注視していた』とあるが？

A.覚えていないです



Q.他には？

A.車のドアの音が聞こえました。閉まる音



Q.エンジンは？

A.聞こえていないです



Q.小西受刑者の声は？

A.聞こえていないです



Q.あなたからは通話切った？

A.切ったかもしれないです、はっきりしないです



少年は「覚えていない」と回答するばかりで、裁判長が理由を問う場面もありました。

内田被告は殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますと2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。



内田被告は5月25日の初公判で、起訴内容について「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪などについて否認しました。



裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかどうか、共犯者との共謀の有無などです。



検察は6月8日の裁判で「被害者の人格、尊厳を踏みにじるもので身勝手極まりない犯行」と指摘し、「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」として懲役27年を求刑しました。



一方、弁護側は「偶発的に起きた計画性のない犯行」、「すべて内田被告の責任とは言えない」などと主張し、情状酌量を求めました。



裁判は6月8日に結審し、22日に判決が言い渡されます。



※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。