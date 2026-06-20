岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。東9Rは真杉匠と黄金コンビを組む青龍賞1着の吉田拓矢が中心だ。

栃茨黄金コンビが中心。位置取りも強烈な真杉が好位置を確保して捲り、最後は吉田拓が差す。＜1＞＜9＞が本線。怖いのは深谷。オープニングレースだった1走目から動きが上々。踏める距離も長いだけに仕掛けどころを逃さず攻める。穴は和田真の絡み。

＜1＞吉田拓矢 何も考えず反応して（内へ行って）捲った。余裕はなかったのでケアしたい。真杉君の番手。

＜2＞佐藤慎太郎 ここは（中野）慎詞君に任せるだけ。

＜3＞深谷知広 自力。

＜4＞岩本俊介 かなりハイペースになった。併せないとダメだと思って前に踏んだ。体は悪くはないし自転車もマッチしている。自力。

＜5＞中野慎詞 脚はすごくいいと思う。しっかり駆ければ大丈夫。自力。

＜6＞簗田一輝 インフルに落車などいまひとつだったが、今回は何とかかみ合っている。深谷さん。

＜7＞小原太樹 最後は詰まってしまった。シューズを替えて悪くはないし、プラスに捉えていく。和田君。

＜8＞和田真久留 郡司君の感性に全て任せていた。岩本さんの番手。

＜9＞真杉匠 コース取りに失敗。全体的にピリッとしないし重さを感じる。ケアをしたい。前で自力。