【再販】300円でコンプしたくなる！ 2026年6月発売「ちいかわ リップキャップマスコット」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、キタンクラブの「ちいかわ リップキャップマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
キタンクラブから2026年6月に発売される「ちいかわ リップキャップマスコット」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ちいかわ リップキャップマスコット
▼メーカー
キタンクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ちいかわ
・ハチワレ
・うさぎ
・モモンガ
・シーサー
・くりまんじゅう※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ちいかわ リップキャップマスコット」が見逃せない！
キタンクラブから2026年6月に発売される「ちいかわ リップキャップマスコット」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
手持ちのリップを可愛くデコレーション！日常で使うリップクリームのキャップとして取り付けられる、実用性と可愛さを兼ね備えたマスコットが登場しました。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、シーサー、くりまんじゅうの全6種類が、それぞれの個性を活かした愛らしい表情で立体化されています。市販のリップに装着するだけで、デスク回りやポーチの中がパッと華やかになるファン必見のアイテムです。お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のリップケアを楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
ちいかわ リップキャップマスコット
▼メーカー
キタンクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ちいかわ
・ハチワレ
・うさぎ
・モモンガ
・シーサー
・くりまんじゅう※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)