気温と湿度が高い梅雨時は、食中毒の原因となる細菌が増えやすく、注意が必要です。家の中に潜む“意外なリスク”、その対策を取材しました。

【写真を見る】食中毒の危険性大！ キッチンで“菌の中継地点”になっていた意外な場所

梅雨に急増する細菌性食中毒 キッチンのどこを掃除する?

日比麻音子キャスター:

ジメジメ暑い日々が続くなかで気をつけたいのが、食中毒への対策です。

厚労省の発表によると、保健所が確認している範囲では、月別の食中毒発生件数（細菌、2021年〜2025年の平均）は6月〜7月ごろから増えていきます。

では、どういった細菌で感染してしまうのでしょうか。

【梅雨 注意すべき食中毒】（東京都食品衛生協会HPより）

▼黄色ブドウ球菌

主な原因:調理する人の手指などから

主な症状:激しいおう吐・腹痛・下痢

▼カンピロバクター

主な原因:生肉を扱った調理器具などから

主な症状:腹痛・血便・発熱（39℃〜40℃）

▼O157（腸管出血性大腸菌）

主な原因:食肉の加熱不足など

主な症状:腹痛・おう吐（重篤な場合「急性腎障害」）

とりわけ、キッチンの管理を今後気をつけていきたいところですが、掃除の手間はできるだけ省きたいと思ってしまいがちです。

キッチン掃除の頻度についてのアンケート結果では、「1週間に1回」という回答が一番多く、42%でした。

【キッチン掃除の頻度】（おうちにプロ「株式会社ゼロアクセル」調べ）

▼毎日:24%

▼1週間に1回:42%

▼1か月に1回:14%

▼3か月に1回:13%

掃除する箇所でみると、このような結果となりました。

▼シンク:93%

▼コンロ・IH周り:78%

ただ、シンクやコンロ・IH周りのどこを掃除しているのか詳しく聞いてみると、意外な結果が出ました。

▼シンク

・蛇口:51%

・三角コーナー:51%

▼コンロ・IH周り

・五徳:31%

・魚焼きグリル:33%

掃除できていると思っても、菌が増えやすい箇所を見落としていることは多いです。

食中毒の温床はどこ?スタッフ宅を抜き打ちチェック

日比キャスター:

日本食中毒防止協会の中島孝治さんに、Nスタスタッフの自宅を抜き打ちチェックしてきました。

素手でよく触る部分を専用の器具でふき取り、食中毒を引き起こす菌が繁殖しやすい場所を調べていきます。機械が示す数値の基準が、次の3つです。

【数値の基準】

▼2000以下:安心目安

▼5000以上:要注意

▼1万以上:危険

【スタッフ宅のキッチン】（ATPふき取り検査の数値）

▼布巾:7737「要注意」

▼冷蔵庫:4407「要注意」一歩手前

▼ほぼ新品の炊飯器:2783「安心目安」

▼まな板:983「安心目安」

▼ガスコンロのスイッチ:20890「危険」

▼食洗器の取っ手:9256「危険」一歩手前

▼電子レンジの取っ手:50341「危険」

▼作業台:36338「危険」

※使用・清掃環境によって結果は異なります

基本的にはとてもきれいな自宅ですが、作業台や食洗器の取っ手などは、一人暮らしでもなかなか掃除しないですよね。

高柳光希キャスター:

見た目のきれいさと、菌がいるかいないかは、もはや関係ないと思ってしまいます。

国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

レンジを使ったあとに食品に触れると、かなり危険ですよね。僕は取っ手には食器用のアルコールスプレーを使っています。

食品用ラップの箱が…意外な“菌の中継地点”?

日比キャスター:

キッチンで作業したあとに子どもと触れ合ってみたり、他の作業をしてみたりすると、そこからそこへと菌が移りかねません。やはり、一つひとつの掃除が大事になってきます。

驚く結果は他にもあり、スタッフ宅では「危険」レベルの1万を優に超える、「77905」の数値を示したポイントがありました。

それは▼食品用ラップの箱です。ここが隠れた“菌の中継地点”になっています。

国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

生肉を調理して残った分をラップするなど、そういうときに一番触るところですよね。

南波キャスター:

ラップをかけたら大丈夫だと思っていたので、まさかですね。

日比キャスター:

ラップだけではなくアルミホイルも使いますし、塩・コショウなどの調味料入れも注意です。私はよく、にんにくやしょうがのチューブを触って、そのままふかずに冷蔵庫に戻していました。

食中毒対策の“落とし穴” エコバッグを洗わず使うと…

日比キャスター:

エコバッグも食中毒対策の“落とし穴”です。

スーパーから家に帰るまでは気温の差があるため、どうしても肉や魚のドリップが出がちで、菌が増殖します。HACCPジャパン調べでは、エコバッグを洗わず2か月使用すると、なんと菌が180倍以上に増えるそうです。エコバッグを洗う日を作らなければと、改めて思いました。

菌が増えそうな場所には、どのような対策がよいのでしょうか。日本食中毒防止協会の中島専務理事によると…

▼薄めた塩素系漂白剤で消毒する

ただ、漂白剤35mlに対し、水2Lで薄めた濃度1.75%という“非常に薄めた”塩素系漂白剤でスプレーで吹きかけるなどすれば、対策できるといいます。

▼市販の除菌スプレーやシートも効果あり

アルコール消毒は揮発するタイミングで除菌効果が働くため、水滴の拭き取りはNG。揮発させる時間をしっかり取ってあげると、より対策できるということです。

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＜プロフィール＞

堤伸輔さん

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

BSーTBS「報道1930」ニュース解説