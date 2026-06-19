「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

阪神はレギュラーシーズン再開初戦で投打ががっちりかみ合い快勝。巨人が敗れたため、首位に浮上した。

初回に佐藤輝の先制適時打や坂本の今季１号２ランなど打者８人の猛攻で５点を奪取。藤川監督は主導権を握った攻撃について「（ＤｅＮＡ先発の）石田投手もすごくいい投手なので。いい攻撃が全体として立ち上がり仕掛けられたかなと思いますね」と話した。

先発・村上は３回までに３失点して一時は２点差まで詰め寄られたが、五回以降は無安打投球で６勝目を挙げた。藤川監督は「中盤以降、安定感が出てきてエースらしく素晴らしい投球でしたね。よかったです」と評価した。

リーグ再開という節目だったが、指揮官は選手に対して話はしなかったという。「話はせずとも、自分の考えというものは選手たちには十分に伝わっていると普段からゲームを通して感じますから。チームとして結束して高め合って進んでいきたいと思います」と選手たちへの信頼を口にした。