『地元最高！』まさかのアニメ化で制作はMAPPA PV公開でaiko絶賛「金魚飲みながら見ます」
SNSで話題の漫画『地元最高！』（usagi／彩図社刊）が、アニメ化されることが決定した。制作はアニメスタジオMAPPAが担当しNetflixにて世界独占配信となる。あわせてaikoの「milk」が起用されたPV＆ビジュアルが解禁された。
【動画】作画崩壊だろ…公開された『地元最高！』アニメPV
同作は、愛と友情がぎゅっと詰まった地元に生きる、最高にラッキーな女の子たちの物語。地元から一歩も出たことのない女の子たちが、どんな不幸な目にあおうとも「地元最高！」と言い続ける、一大スペクタクル作品となっている。SNSで連載され、かわいい絵柄とは裏腹にこの世の罪悪を集めて煮込んだような環境のストーリーが話題を呼んでいる。
アニメ化を記念して原作者のusagi、そして『地元最高！』の大ファンでもあるaikoからコメントが到着した。
■usagi（原作者）コメント
勝手に連載と称して垂れ流していたマンガを、まさかアニメにしていただけるなんて感激です！連載中、破産した時に担当編集の方が自腹で100万円を貸してくれたり、ヤバい時に周りの方が支えてくれたおかげで続けることができました。ありがとうございました！
最初は食べていくのが目標でしたが、今はある希望をもとにマンガを描いております。未来がどうなるか分かりませんが、その希望のもと「地元最高！」を完結させたいと思います！今までちょっとでも読んでくれた皆さま本当にありがとうございました！アニメとっても楽しみにしております！
■aikoコメント
『地元最高！』がアニメ化されてとっても嬉しいです！usagi先生が以前私のライブを観に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て「これって地元最高じゃん！って思いました」と言ってくださった事が私の今の励みになっています。
ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして、流れてくるmilkにとてつもなく感動しました！ありがとうございます！最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高〜！金魚飲みながら見ます。
【動画】作画崩壊だろ…公開された『地元最高！』アニメPV
同作は、愛と友情がぎゅっと詰まった地元に生きる、最高にラッキーな女の子たちの物語。地元から一歩も出たことのない女の子たちが、どんな不幸な目にあおうとも「地元最高！」と言い続ける、一大スペクタクル作品となっている。SNSで連載され、かわいい絵柄とは裏腹にこの世の罪悪を集めて煮込んだような環境のストーリーが話題を呼んでいる。
■usagi（原作者）コメント
勝手に連載と称して垂れ流していたマンガを、まさかアニメにしていただけるなんて感激です！連載中、破産した時に担当編集の方が自腹で100万円を貸してくれたり、ヤバい時に周りの方が支えてくれたおかげで続けることができました。ありがとうございました！
最初は食べていくのが目標でしたが、今はある希望をもとにマンガを描いております。未来がどうなるか分かりませんが、その希望のもと「地元最高！」を完結させたいと思います！今までちょっとでも読んでくれた皆さま本当にありがとうございました！アニメとっても楽しみにしております！
■aikoコメント
『地元最高！』がアニメ化されてとっても嬉しいです！usagi先生が以前私のライブを観に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て「これって地元最高じゃん！って思いました」と言ってくださった事が私の今の励みになっています。
ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして、流れてくるmilkにとてつもなく感動しました！ありがとうございます！最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高〜！金魚飲みながら見ます。
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