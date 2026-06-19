＜米をもらったら同居？＞妹劇場のはじまり。昔ながらの風習「クソくらえ！」夫、絶句【第8話まんが】
私（チカ、30代）の夫（ナオト、30代）や義両親は、親と同居したり、嫁が義実家を手伝ったりするのは当たり前だと考えています。私は義実家で休みなく働き続けることにも、休みたいと訴えても却下される状況にもイラ立ってきました。しかも義父（イサム、70代）は勝手に義実家近くの土地を買い、同居への一歩を踏み出したのです。私が追い詰められていることを知った妹（アケミ、30代）は母と共に突然わが家を訪問してきました。
妹は私の気持ちを夫に話してくれました。夫は私が「同居したくない」とわかっていながら「結婚した以上受け入れるべき」と思っていると。ついでに母も夫側についてちゃちゃをいれてきます。
「同居は当たり前じゃない」「私がやってきたからお前もやれ？ 笑わせないで」「娘たちにも同じ思いをさせて平気なの？」昔ながらの風習だからで流されるのではなく、まずは夫婦でしっかり話し合うべきだと妹は私たちを諭してくれたのでした。
妹は母とともに突然訪れ、義両親との同居や義実家の手伝いを当然とする夫と母を正面から非難しました。
嫁の労働と米援助を結びつける考えや、地域の慣習を理由に思考停止する姿勢を厳しく批判したのです。
そして妹は、私が現状をイヤだと言っているなら夫婦で話し合うべきだと断言しました。
さらに、母の「自分もやってきた」という論理がおかしなガマンの連鎖を生むと指摘して、娘たちへの影響にも懸念を示します。
圧倒的な妹の言葉に夫は絶句し、私は妹の言語化に感心したのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
妹は私の気持ちを夫に話してくれました。夫は私が「同居したくない」とわかっていながら「結婚した以上受け入れるべき」と思っていると。ついでに母も夫側についてちゃちゃをいれてきます。
「同居は当たり前じゃない」「私がやってきたからお前もやれ？ 笑わせないで」「娘たちにも同じ思いをさせて平気なの？」昔ながらの風習だからで流されるのではなく、まずは夫婦でしっかり話し合うべきだと妹は私たちを諭してくれたのでした。
妹は母とともに突然訪れ、義両親との同居や義実家の手伝いを当然とする夫と母を正面から非難しました。
嫁の労働と米援助を結びつける考えや、地域の慣習を理由に思考停止する姿勢を厳しく批判したのです。
そして妹は、私が現状をイヤだと言っているなら夫婦で話し合うべきだと断言しました。
さらに、母の「自分もやってきた」という論理がおかしなガマンの連鎖を生むと指摘して、娘たちへの影響にも懸念を示します。
圧倒的な妹の言葉に夫は絶句し、私は妹の言語化に感心したのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙