ついに再販！ 2026年6月発売「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ（ギャル ver.）
・ハローキティ（エンジェル ver.）
・ハローキティ（日焼け ver.）
・ハローキティ（キルト ver.）
・ハローキティ（ベビー ver.）
・チャーミーキティ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」（税込400円）。全6種のラインアップとなっています。
ブリスターパッケージに入った立体フィギュアが可愛い！キティちゃんとチャーミーキティが、透明なブリスターパッケージに入ったリアルなミニチュアになって登場です。パッケージの中には精巧に作られた立体のフィギュアが入っており、まるで本物の売り場に並んでいるかのようなデザインが魅力的。すべての種類にピンクのボールチェーンが付いているため、お気に入りのポーチやバッグに付けて一緒にお出かけを楽しめます。平成レトロを感じさせる多彩な世代のデザインが揃っており、サンリオファンなら思わず集めたくなるクオリティです。
詳細情報▼商品名
HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ（ギャル ver.）
・ハローキティ（エンジェル ver.）
・ハローキティ（日焼け ver.）
・ハローキティ（キルト ver.）
・ハローキティ（ベビー ver.）
・チャーミーキティ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)