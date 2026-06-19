梅雨前線や低気圧の影響で、土日は各地で傘の出番となるでしょう。20日（土）は九州や中国地方で、21日（日）は北陸や東北でも大雨のおそれがあります。

【CGで見る】土日は各地で傘の出番 全国の週間天気予報

20日（土）九州〜東北南部で広く雨、落雷や突風にも注意

20日（土）は梅雨前線が北上し、前線上に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧は東に進むため、雨雲も西日本から東日本に広がるでしょう。



午前中は西日本や東海・北陸を中心に、午後は関東でも傘の出番となるでしょう。夜は、東北南部でも雨が降る見込みです。特に、九州や中国地方では雨の量が多くなるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。





雨が降っても気温は高めで蒸し暑い

一方、沖縄はよく晴れる見込みです。北海道は、午後からにわか雨のところがあるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：17℃

青森 ：26℃ 盛岡：24℃

仙台 ：22℃ 新潟：28℃

長野 ：27℃ 金沢：27℃

名古屋：24℃ 東京：25℃

大阪 ：26℃ 岡山：26℃

広島 ：26℃ 松江：26℃

高知 ：27℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：31℃

19日（金）に比べると低いところが多いですが、雨の割には高く、蒸し暑く感じられそうです。風通しのよい服装がおすすめです。

21日（日）は東日本や東北で雨、大雨に注意

21日（日）は、梅雨前線は南下していくものの、低気圧が本州付近に近づく見込みです。東海や北陸、関東、東北で広く雨となるでしょう。特に北陸や東北では、警報級の大雨となる可能性があります。

熱帯低気圧が台風7号へ

マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が台風に変わり、西に進む予想です。来週以降、沖縄に近づく可能性もあるため、今後の動向にご注意ください。