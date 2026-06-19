土曜は九州や中国、日曜は北陸や東北で大雨のおそれ…“警報級”となる可能性も 来週にかけて熱帯低気圧の動向にも注意
梅雨前線や低気圧の影響で、土日は各地で傘の出番となるでしょう。20日（土）は九州や中国地方で、21日（日）は北陸や東北でも大雨のおそれがあります。
20日（土）九州〜東北南部で広く雨、落雷や突風にも注意
20日（土）は梅雨前線が北上し、前線上に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧は東に進むため、雨雲も西日本から東日本に広がるでしょう。
午前中は西日本や東海・北陸を中心に、午後は関東でも傘の出番となるでしょう。夜は、東北南部でも雨が降る見込みです。特に、九州や中国地方では雨の量が多くなるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。
雨が降っても気温は高めで蒸し暑い
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：25℃ 釧路：17℃
青森 ：26℃ 盛岡：24℃
仙台 ：22℃ 新潟：28℃
長野 ：27℃ 金沢：27℃
名古屋：24℃ 東京：25℃
大阪 ：26℃ 岡山：26℃
広島 ：26℃ 松江：26℃
高知 ：27℃ 福岡：29℃
鹿児島：30℃ 那覇：31℃
19日（金）に比べると低いところが多いですが、雨の割には高く、蒸し暑く感じられそうです。風通しのよい服装がおすすめです。
21日（日）は東日本や東北で雨、大雨に注意
21日（日）は、梅雨前線は南下していくものの、低気圧が本州付近に近づく見込みです。東海や北陸、関東、東北で広く雨となるでしょう。特に北陸や東北では、警報級の大雨となる可能性があります。
熱帯低気圧が台風7号へ
マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が台風に変わり、西に進む予想です。来週以降、沖縄に近づく可能性もあるため、今後の動向にご注意ください。