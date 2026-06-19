「令和の虎」に“虎”として出演している実業家・三浦哲郎氏が18日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、SNS活動からの引退を発表した。

実業家・茂木哲也氏との対談中、三浦氏は突然「私、2026年の年末をもって全てのSNSをやめます」と宣言。「インスタグラムだけは残します。何年後か、海外でビジネスをしたいんで。何もSNSがないと怪しいので。Xとかフェイスブックとか、YouTube、TikTok（をやめて）、就活NEOとか令和の虎も出ないです」とした。

そこで、茂木氏が「誰もOKしないんじゃないですか?」と問いかけると、三浦氏は「もう僕、限界なんですよ。最近ちょっと死にかけたんですよ。体調がめっちゃ悪くて」と告白。

「毎月のようにウイルス感染したりとか。この前は肝臓の病気で、その前は腎臓の病気で、結構体がボロボロなんですよ。病名は伏せておきますけど、死亡率30％ぐらいのところまでいっていたので。来年からの2〜3年はゆっくりした方がいいかなって。やってなかったこともたくさんあるんで」とし、Xでも「いろいろ話してますが 9割は体調が理由です 申し訳ないです」と説明していた。