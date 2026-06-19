新潟市消防局の消防隊員が暑さに体を慣らす訓練を行いました。



新潟市北消防署の『暑熱順化訓練』には10人の隊員が参加。夏場の活動を想定して総重量15kg以上の装備を着たままランニングや機材を4階まで運ぶ訓練をしました。



記者も体験しました。



■柏百花記者

「汗がすごいです。どんどん汗が滴ってきます。」



訓練の前後には、体温や血圧を計測。数値の変化が小さくなるよう体を慣らします。水を張った水槽で体を冷やす熱中症対策も実践しました。



■新潟市北消防署 石崎浩平消防士長

「どんな状況下でも助けを求める人のもとに一刻も早くたどり着けるように、訓練を重ねて生かしていきたい。」



新潟市では、2026年はすでに17人が熱中症で搬送されていて、消防は水分補給やエアコンの活用を呼びかけています。