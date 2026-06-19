１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８９円０６銭（０・３６％）安の５万２０２１円０２銭だった。

３日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１６銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１９６円５７銭（０・２８％）高の７万１２５０円０６銭だった。最高値の更新は５日連続で、日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

読売３３３は、１８日まで２日連続で最高値を更新。今週に入り、中東情勢の緊張緩和期待や原油価格の下落などを背景に計１９００円超上昇していた。市場では、短期的な過熱感が意識され、当面の利益を確定する売りが出た。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、非鉄金属大手の住友金属鉱山（７・１８％）が最も大きく、野村総合研究所（６・３８％）、第一三共（６・０８％）と続いた。

上昇率は、フジクラ（１５・６９％）、古河電気工業（１５・１０％）、キオクシアホールディングス（１２・０７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２３・２２ポイント（０・５７％）低い４０４４・９６だった。