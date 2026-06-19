花冷え。TVアニメ『対ありでした。』OP主題歌「命短し対する乙女よ」がリリース決定

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花冷え。がTVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』オープニング主題歌「命短し対する乙女よ」を収録したニューシングルを7月29日にリリース。7月8日から表題曲の先行配信がスタートする。

■ポップでキャッチーなメロディとヘヴィーなラウドサウンドが交錯する、花冷え。ならではの魅力が凝縮された一曲

「命短し対する乙女よ」は、重厚なギターリフから幕を開け、ポップでキャッチーなメロディとヘヴィーなラウドサウンドが交錯する、花冷え。ならではの魅力が凝縮された一曲。

ニューシングルのカップリングには、2026年2月に東京・Zepp Haneda（TOKYO）行われた『もしかして！今年こそジャパンTOUR 2026』ツアーファイナル公演から、インディーズ時代にリリースした楽曲「私たちの7日間戦争」のライブ音源を収録。

花冷え。が、ライブ音源を作品化するのは今回が初。会場を埋め尽くしたオーディエンスの熱気と、花冷え。の圧巻のライブパフォーマンスを感じることができる。

また、「命短し対する乙女よ」が使用されているTVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』のメインPVがYouTubeにて公開された。ぜひチェックしてみよう。

花冷え。は、8月2日に東京・名古屋・大阪の3都市を1日で巡る前代未聞のツアー『Triple Scoop Tour 2026』を開催する。チケットののファンクラブ先行受付は6月22日よりスタートする。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「命短し対する乙女よ」

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「命短し対する乙女よ」

https://erj.lnk.to/tYSze0

■関連リンク

ニューシングルの詳細はこちら

https://hanabie.jp/news/in.html?id=584362

TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』作品サイト

https://taiari-anime.com/

花冷え。 OFFICIAL SITE

https://hanabie.jp