¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËàÌ¤Íèá¤ò¸¥¾å¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡ÄãÌÂ¾·¤¯ÅÎÀñ¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÂå½þ¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¶âËþµåÃÄ¤ÎÌÀ°Å¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ê¤Û¤É¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ØÊü½Ð¤·¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Æ¥£¥Ã¥Ö¥¹£³À¤³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¡¢£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç£´£¸¾¡£²£·ÇÔ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¡£°ìÊý¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£¹¾¡£´£³ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¡£Î¾·³¤Îº¹¤ÏÀïÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ò¸«¤ëÌÜ¤Îº¹¤Ë¤â±Ç¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¼è°ú¤ÏºòÇ¯£··î£³£±Æü¡ÊÆ±£¸·î£±Æü¡Ë¡¢ºò²Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â´ÖºÝ¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀèÈ¯Êä¶¯¤òµÞ¤®¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥Ö¥¹£³À¤¤È¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¢¥Ï¡¼¥É³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥á¥¤¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡££±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇ´°Éõ¤ÇÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜÀè¤Î·êËä¤á¤Ç¾Íè¤ÎÂÇÎÏ¤ò¼êÊü¤·¡¢¤·¤«¤â³ÍÆÀ¤·¤¿Åê¼ê¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÔÀ®¤ÎÅÎÀñ¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄË¤¤¤Î¤Ï¡¢Êü½Ð¤·¤¿¼ã¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥Æ¥£¥Ã¥Ö¥¹£³À¤¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼£³£Á¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Çº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£±ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¥£°£±£µ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²£°¹æ¤ËÅþÃ£¤·¡¢º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¢¥Ï¡¼¥É¤âÆ±¤¸¤¯£³£Á¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬¡¢£±£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£³ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¥£¸£¸£·¤È¹¥Ä´¡£¥Ø¥Ó¡¼¤Ï£Í£Ì£Â¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÀ£É¾¤â°úÍÑ¤·¡¢¥Æ¥£¥Ã¥Ö¥¹£³À¤¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ØÆ³¤ÇËÜÍè¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊø¤·¤¿°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ì·ï¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¼çË¤¸õÊä¤È¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤ÎÎ¾¤Ë¤é¤ß¤È¤Ê¤ëÍË¾³ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤é¥¹¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¼¤«¤é¤â¼¡¤ÎÇÈ¤òºî¤ë¤«¤é²¦Ä«¤¬ÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤Ë¤â°éÀ®¤Ë¤â°ì´ÓÀ¤ò·ç¤¡¢ÄãÌÂ¤ÎÍýÍ³¤ò¼«¤é¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥Ö¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤âÃÙ¤¤¡££³Ï¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë²¦¼Ô¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Þ¤Çº¹¤·½Ð¤·¤¿Âå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤¡£