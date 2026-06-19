「ホン・ミョンボがやっていたらと思うとゾッとする」話題沸騰の森保監督＆ケインの２S…韓国メディアが独自見解。“ミーハー指揮官”は「極めて異例だ」【W杯】

「ホン・ミョンボがやっていたらと思うとゾッとする」話題沸騰の森保監督＆ケインの２S…韓国メディアが独自見解。“ミーハー指揮官”は「極めて異例だ」【W杯】