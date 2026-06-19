イランとの戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、アメリカのバンス副大統領は、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。

バンス副大統領は18日、会見で、アメリカとイランが署名した覚書がすでに効力を発していると明らかにした上で、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。

さらに、覚書への署名後、ホルムズ海峡を通過した石油の量が高い水準で推移しているとして、合意の効果を強調しました。

また、アメリカ中央軍は18日、イランに対する海上の封鎖措置を解除したと発表しました。アメリカ海軍はイランの港を発着する船舶の航行を妨げない、としていますが、覚書の完全な履行を確保するため、引き続き周辺海域に留まるとしています。

こうした中、スイス外務省は、19日に予定されていたアメリカとイランの協議が中止されたと発表しました。

中止の理由について、アメリカメディアは当局者の話として、イスラエル軍がレバノンでの攻撃を継続していることに、イラン側が合意違反を主張していることが関係していると指摘しています。