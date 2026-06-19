【同居はツラいよ】付き合ってないけど養えば解決！ぶっ飛んだ兄【第40話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、兄の同居問題から起こった一件です。
来月出産予定のこの女性は、母と兄の住む実家に里帰り出産を予定していたそう。しかし突然兄が「来月から好きな人と同居するから！」なんて言い出して事態は急展開に。てっきり結婚するのかと思い母に確認したところ驚きの返答が。
母「（相手の人とは）結婚どころか、付き合ってもいないんだって」
なんでも兄は、水商売で働いている女性にいれこみ、会える時間を増やすため仕事をやめてほしいと迫ったのだそう。しかし仕事をやめると生活費が足りず……で、たどり着いたのが実家での同居だと。お兄さん、ちょっと落ち着こっか……。どう考えてもトラブルが起こる気配しかない展開。のぼせあがる兄につける薬はなさそう。せめて里帰り出産が終わってからにしてあげてください。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、兄の同居問題から起こった一件です。
来月出産予定のこの女性は、母と兄の住む実家に里帰り出産を予定していたそう。しかし突然兄が「来月から好きな人と同居するから！」なんて言い出して事態は急展開に。てっきり結婚するのかと思い母に確認したところ驚きの返答が。
なんでも兄は、水商売で働いている女性にいれこみ、会える時間を増やすため仕事をやめてほしいと迫ったのだそう。しかし仕事をやめると生活費が足りず……で、たどり着いたのが実家での同居だと。お兄さん、ちょっと落ち着こっか……。どう考えてもトラブルが起こる気配しかない展開。のぼせあがる兄につける薬はなさそう。せめて里帰り出産が終わってからにしてあげてください。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部