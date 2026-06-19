【梅雨前線北上】九州 警報級大雨のおそれ

九州付近にある「梅雨前線」が朝鮮半島まで北上します。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで１９日（金）２０日（土）と「大雨のおそれ」があります。

「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、

にまとめてあります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。すべての県で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション１９日（金）～２１日（日）

【予想雨量】

▶１９日（金）１２時から２０日（土）１２時までに予想される１時間降水量は多い所で、

福岡県 ４０ミリ

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県 ３０ミリ

▶１９日（金）１２時から２０日（土）１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 １００ミリ

宮崎県 １００ミリ

鹿児島県 ８０ミリ

九州地方 各都市の週間予報（２０日（土）～ ２６日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

来週前半、奄美付近まで梅雨前線が南下するため、沖縄地方は雨が降る可能性があります。沖縄地方の週間予報は「晴れマーク」が多いですが、気になる「梅雨明け」は来週後半と思われます。

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