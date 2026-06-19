日本テレビ系金曜よる７時５６分から放送の「沸騰ワード１０」は、一般の人は聞いたことがない！でも特定の業界内で、実は話題にのぼっている超ホットなワードを徹底調査！ディレクターが日本・世界を駆け巡り、半年後に絶対ブームになる「流行の源泉」をどこよりも早く見せる『業界リサーチバラエティー』。

今日、６月１９日（金）放送の「沸騰ワード１０」は、“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装作業にタイムマシーン３号の２人が参戦！2年ぶりにお手伝いにやってきた２人を待ち受けていたのは過去イチの重労働の数々！息を切らし、大量の汗を流しながらの作業に２人もついにギブアップ寸前に！？ そんな作業疲れを癒やす志麻さんからの差し入れは野外で豪快に作る爆盛り鉄板ビビンパ！そして作業後の夕食も白ご飯が進みまくるスタミナ満点メニューがズラリ！最後にはあのアイスをヒントにしたひんやりスイーツも！？

スタジオには本日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』に出演する、俳優の有村架純と塩野瑛久が登場！アジのたたきとたっぷりの薬味を使った志麻さん特製サラダを試食した有村は「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間にペロリと完食！

“伝説の家政婦”志麻さん 新居改装ドキュメント

いよいよ完成も間近に迫ってきた志麻さんの新居改装。今回助っ人にやってきたのはタイムマシーン３号の２人。２年前にも助っ人として参戦した彼らは、総重量１２トンにも及ぶ土のう運びなど超絶ハード作業をこなしてきた頼れる存在。そんな２人を待ち受けていたのは子供部屋の壁張りや壁のペンキを削って風合いを出す作業、そして重さ６０ｋｇ以上のブロックを畑に何個も積み上げてボックスを作っていく作業と、このコーナー史上最大レベルの重労働の数々！あまりのハードさに「もう芸能界辞めます…」と思わず弱音を吐く場面も…！

そんな疲れを吹き飛ばすのが志麻さん特製のおもてなしメニュー！お昼休みには野外で豪快に仕上げる爆盛り鉄板ビビンパが！そして作業後の夕食にもアジのたたきとたっぷりの薬味を使ったご飯が進みまくるサラダに、ご飯が欲しくなるという新感覚の肉料理が登場し、みんなの箸が止まらない！最後にはあの人気アイスをヒントに志麻さんが考案した新スイーツも登場！

今夜放送の「沸騰ワード１０」でしか見られない貴重映像をぜひお見逃しなく！

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