羽鳥慎一『あかね噺』ゲスト声優出演で緊張 最終回で町内会長役「非常に奥深かった」
フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、20日放送のアニメ『あかね噺』最終回（テレビ朝日系 毎週土曜午後11時30分）に町内会長役としてゲスト声優出演することが発表された。
【画像】羽鳥慎一が演じた町内会長 公開された『あかね噺』場面カット
緊張感の中行われたアフレコ現場には、主人公・桜咲朱音役の永瀬アンナも駆け付け、声優としてのアドバイスも交えながら行われた。今回の出演の羽鳥は「アフレコは何回か経験があるのですが、とても緊張しました。さらに最終回ということで、これは盛り上げなければという気持ちで挑戦させていただきました。キャラクターの実際の動きを頭の中に置きつつ演じる、というものが非常に奥深かったです」と収録を振り返った。
同作は『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした漫画が原作で、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
【画像】羽鳥慎一が演じた町内会長 公開された『あかね噺』場面カット
緊張感の中行われたアフレコ現場には、主人公・桜咲朱音役の永瀬アンナも駆け付け、声優としてのアドバイスも交えながら行われた。今回の出演の羽鳥は「アフレコは何回か経験があるのですが、とても緊張しました。さらに最終回ということで、これは盛り上げなければという気持ちで挑戦させていただきました。キャラクターの実際の動きを頭の中に置きつつ演じる、というものが非常に奥深かったです」と収録を振り返った。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
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