「彼女目線すぎて」佐久間大介、日帰り仙台旅ショット披露「素の笑顔すぎてぶっ刺さった」「爆イケ」
Snow Manの佐久間大介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。日帰りで仙台を訪れた様子を公開しました。
【写真】佐久間大介、日帰り仙台旅を満喫
コメントでは「1枚目から爆イケ過ぎて参った」「二郎いっぱい食べる佐久間さん大好き」「友達といるさっくん好き」「10枚目の佐久間さん、素の笑顔すぎてぶっ刺さった」「あいかわらずビジュ爆発しててほんとにメロすぎる」「彼女目線すぎてやばい惚れる」「色んな物食べれて本当に良かったです 美味しそうです」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】佐久間大介、日帰り仙台旅を満喫
日帰りで仙台旅を満喫佐久間さんは「仙台日帰り 日帰りで仙台行ってきた！ ヒトデマンと！」とつづり、15枚の写真を投稿。大盛りのラーメンを前にした写真をはじめ、「SENDAI」のモニュメント前での自撮りや、新幹線車内での様子を公開しました。さらに、団子を手にした姿や商店街でのカットなど、現地での時間を満喫する様子を披露しています。
5月には群馬や長野へ佐久間さんはこれまでも、友人との旅行の様子をたびたびInstagramで公開。5月22日には「群馬〜長野 少し前に、親友の太郎とヒトデマンと三人で行ってきた」と報告していました。車を運転する姿や水辺でリラックスした笑顔を見せる様子など、自然体の表情が満載です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)