「ポケモンチャンピオンズ」の“あいことば”が公開！ ファストクーポン100枚を入手可能
【Pokémon Champions：「ファストクーポン100枚」のあいことば】 受取期間：8月31日23時59分まで
(C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
ポケモンは、Nintendo Switch/Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」において、プレゼントを受け取れる“あいことば”を公開した。
今回のあいことばは、スマートフォン版「ポケモンチャンピオンズ」の配信開始を記念したもの。ゲーム内のふしぎなおくりものにて「HAJ1MAR1G1FT」を入力すると、ファストクーポン100枚を入手できる。期間は8月31日23時59分までとなっている。
/／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) June 17, 2026
📣全世界のポケモントレーナーのみなさん～
＼
『 Pokémon Champions 』
スマートフォン版のリリースを記念して……
ファストクーポンを100枚プレゼント❗️
ゲーム内のふしぎなおくりものにあいことばを入力して、プレゼントを受け取ってね🎁
ポケモンをスカウトして、今週末に開催される… https://t.co/0nYHfI0U5K pic.twitter.com/DItP5ijn2Z
(C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK