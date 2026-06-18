ポケモンは、Nintendo Switch/Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」において、プレゼントを受け取れる“あいことば”を公開した。

今回のあいことばは、スマートフォン版「ポケモンチャンピオンズ」の配信開始を記念したもの。ゲーム内のふしぎなおくりものにて「HAJ1MAR1G1FT」を入力すると、ファストクーポン100枚を入手できる。期間は8月31日23時59分までとなっている。

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