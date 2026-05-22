◆第１３３回プリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、英国・アスコット競馬場・芝１９９０メートル、良）

英国ロイヤルアスコット開催２日目の注目レースが８頭立てで行われ、昨年の凱旋門賞馬で、ミカエル・バルザローナ騎手が騎乗したダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）は３着に敗れた。

最後の直線では外のオンブズマンに突き放され、内のミニーホークにも伸び負ける形に。昨年の凱旋門賞、今年初戦のガネー賞、アガ・カーン４世賞とパリロンシャン競馬場では３連続でＧ１を勝っていたが、英国遠征のここで連勝はストップした。

ダリズの今年初黒星に、ＳＮＳでは「やっぱダリズはロンシャンでこそだな」「やはりコース適性の差でしょうかね」「ダリズはやっぱりロンシャンでのパフォーマンスが一番なんだな」「ミニホークとダリズも正直強かったよ、ただオンブズマンが頭抜けてた」「ダリズはロンシャンの鬼ですね」などのコメントが寄せられていた。

ダリズはパリロンシャンでは７戦６勝。唯一の２着は昨年９月のプランスドランジュ賞で、クロワデュノールに短頭差で及ばなかったもの。

一方、英国に遠征した昨年８月の英インターナショナルＳ（ヨーク競馬場）では６着に敗れ、キャリア１０戦で唯一の着外。今回のプリンスオブウェールズＳでも３着に終わり、英国では２戦２敗となっている。

同馬はこの後、夏季休養を経て、秋初戦のフォワ賞・Ｇ２（９月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ。今シーズン最大の目標という凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の連覇に挑むプランが、アガ・カーン４世賞の後に発表されている。