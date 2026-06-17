「こんな短いの久々すぎて」倖田來未、ばっさりショートヘアに絶賛の声「ビジュが最倖」「たまらない」
歌手の倖田來未さんは6月17日、自身のInstagramを更新。髪を短く切ったショートヘア姿を公開しました。
【写真】倖田來未のばっさりショートヘア
コメントでは「めっちゃ似合ってます ビジュが最倖すぎます」「可愛いすぎ」「ボブくぅちゃんも可愛い ボブにしたくなっちゃう」「くぅちゃんって髪型なんでも似合い過ぎるの羨ましい」「めちゃくちゃたまらない」「何でも似合うのさすが」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】倖田來未のばっさりショートヘア
久々のショートヘアを披露倖田さんは「今の髪の毛 こんな感じなりましたー！笑笑 こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、 相変わらずの食欲に怯え」とつづり、写真を4枚載せています。ピンク系のショートボブに、黒いキャミソールとシルバーのチェーンネックレスを合わせたスタイルです。1〜3枚目はさまざまな角度から撮影したセルフショットで、4枚目はネイルが目を引く手元と共に何かを頬張る様子を写しています。
「息子さん旦那さんにそっくり」15日の投稿では、息子が倖田さんの髪を切る“断髪式”ショットを公開。息子の横顔が分かる写真もあり、ファンからは「けんじくんそっくりじゃん」「息子さん旦那さんにそっくり」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)