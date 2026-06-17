ママさんが帰宅した時は、素っ気ない態度をとっていたワンコ。パパさんが帰ってきた時は、全然態度が違って…？投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：ママをお出迎えしても塩対応な犬→『パパの車』を発見すると…わかりやすい『態度の違い』】

ママが帰宅した時の態度

TikTokアカウント「shohei.111」に投稿されたのは、チワワ×トイプードルのMIX犬「翔平」くんのママさんとパパさんに対する態度の違いがわかる光景です。ママさんが帰宅した時、翔平くんは玄関までお出迎えに来てくれるそうですが、あまり嬉しそうにしてくれないのだとか。

どうやらママさんよりもお土産の有無に興味があるようで、ママさんをチラチラ見たりクンクン匂いを嗅いだりして、「食べ物あるかな？」とチェック。その後もじっと立っているだけで、ママさんに甘えたりはしゃいだりはしないといいます。

ちゃんとお出迎えしてくれるところに愛は感じますが、もう少し再会を喜んでくれても…。塩対応が切ないです！

パパが帰宅した時の態度

ではパパさんが帰宅した時は、どんな反応なのかというと…？ある日、翔平くんとママさんがお散歩をしていたら、ちょうどパパさんが車に乗って帰ってきたそう。翔平くんは車に気付いた瞬間に、「パパだー！」と大喜びで駆け寄ったとか。

そしてパパさんが車から降りてくると、しっぽをブンブン振りながらぴょんぴょん飛び跳ねたり体を揺らしたりして、まるで獅子舞のようにダンスを披露したそうです。その熱烈な歓迎ぶりは、ママさんが帰宅した時とは別の犬のよう…！あからさますぎる態度の違いに、思わず笑ってしまいます。

超パパっ子なワンコが微笑ましい

パパさんは翔平くんの熱烈歓迎が嬉しくて笑顔に。一方のママさんは「いつもご飯をあげるのは私なのになぜ？」とちょっぴり嫉妬してしまったものの、超パパっ子な翔平くんも愛おしく感じて、大はしゃぎする姿を微笑ましく見ていたそうですよ。

もしかしたら翔平くんがママさんに塩対応なのは、「僕がどんな態度をとっても、ママなら愛してくれる」とわかっているからなのかもしれませんね！

この投稿には「可愛すぎる」「これはパパさんたまりませんね」「パパさんのこと大好きなんですね」「ちょっぴりママさんジェラシーかな？ｗ」「ママには甘えてるんですね」といったコメントが寄せられています。

翔平くんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shohei.111」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shohei.111」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。