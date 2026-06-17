サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグI組が行われ、ノルウェーが屈指のストライカー、ハーランドの２ゴールなどでイラクを４−１で破り、白星発進した。

ノルウェーにとって、２８年ぶりの出場。２５歳のハーランドは、生まれてから母国の代表がＷ杯で戦うのを見たことがなかった。「重圧を感じたが、Ｗ杯デビュー戦で２ゴールでき、勝てた。特別な瞬間だ」。「怪物」の異名通り、空回りせず、自らの得点でチームを勝たせる任務を遂行した。

力みすぎないよう、「いつもと同じように」と心がけた。前線の中央で攻撃の起点となり、プレスをしかけ、シュートを狙った。２９分、左からのクロスに身を投げ出して合わせ、先制。追いつかれた後の４３分には、相手選手がＧＫに戻した緩めのパスを猛追。ＧＫが蹴りだそうとしたボールを体に当てて、勝ち越しの２点目をもぎ取った。

父のアルフィーさんは、ノルウェー代表として１９９４年米国大会に出場している。「一度限りかもしれない夢の舞台。楽しみなさい」と送り出してくれた父に、これ以上ない結果で応えてみせた。

欧州予選では、全世界の予選を通じて最多の１６ゴール。「考えすぎず、継続していくだけ。もちろんうれしいけど、冷静さを保たないといけない」。希代のゴールハンターに雑念はない。（平地一紀）

ノルウェー ４―１ イラク

好機を確実に生かしたノルウェーが快勝発進。エースのハーランドが前半に２得点。７６分にエスティゴールが頭で決め、終了間際には相手のオウンゴールで４点目が入った。イラクは中央を固めて後半途中まで１点差と粘ったが、力尽きた。

４０年ぶり出場のイラク、要所でミス響く

４０年ぶりにＷ杯の舞台を踏んだイラクは、４失点を喫し、今大会のアジア勢初黒星。ボール争奪戦ではノルウェーに競り負けず、好機も作った。だが、要所でのミスが響いて徐々に差を広げられ、得点は、３９分にアイメンが頭で挙げた１点のみ。フセインは「７０分頃まで、いいプレーはできた。ミスを修正し、次戦までに改善させたい」と誓っていた。